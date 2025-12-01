Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.7 комментариев
Новак сообщил о готовности России расширить географию полетов в Саудовскую Аравию
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о намерении России обсудить увеличение числа авиамаршрутов с Саудовской Аравией.
Россия готова обсудить расширение географии полетов в Саудовскую Аравию, чтобы увеличить турпоток между странами, передает ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Российско-Саудовском деловом форуме.
Он напомнил, что в этом году было возобновлено прямое авиасообщение, и предложил рассмотреть расширение числа направлений.
Новак подчеркнул, что подписание межправительственного соглашения об отмене визовых требований для всех видов паспортов станет важным шагом в развитии туризма. По его словам, результатом этих действий должно стать дальнейшее увеличение туристического потока. За прошлый год количество туристических поездок между двумя странами уже выросло почти в три раза.
Кроме того, Новак заявил, что Россия предложила Саудовской Аравии совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. «Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитики («Сбер»), внедрения и локализации решений в области кибербезопасности (фонд «Сайберус», «Ростелеком»)», – отметил он.
Он добавил, что сотрудничество в цифровых технологиях особенно актуально для развития городского хозяйства и строительства, приводя в пример успешное взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом. Новак также напомнил, что у двух стран уже есть положительный опыт совместной работы в сфере «умных» городов, физической и кибербезопасности, а также электронных сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси ранее заявил о предложениях по введению безвизового режима с Россией.