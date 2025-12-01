Новак сообщил о готовности России расширить географию полетов в Саудовскую Аравию

Tекст: Ольга Иванова

Россия готова обсудить расширение географии полетов в Саудовскую Аравию, чтобы увеличить турпоток между странами, передает ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Российско-Саудовском деловом форуме.

Он напомнил, что в этом году было возобновлено прямое авиасообщение, и предложил рассмотреть расширение числа направлений.

Новак подчеркнул, что подписание межправительственного соглашения об отмене визовых требований для всех видов паспортов станет важным шагом в развитии туризма. По его словам, результатом этих действий должно стать дальнейшее увеличение туристического потока. За прошлый год количество туристических поездок между двумя странами уже выросло почти в три раза.

Кроме того, Новак заявил, что Россия предложила Саудовской Аравии совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. «Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитики («Сбер»), внедрения и локализации решений в области кибербезопасности (фонд «Сайберус», «Ростелеком»)», – отметил он.

Он добавил, что сотрудничество в цифровых технологиях особенно актуально для развития городского хозяйства и строительства, приводя в пример успешное взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом. Новак также напомнил, что у двух стран уже есть положительный опыт совместной работы в сфере «умных» городов, физической и кибербезопасности, а также электронных сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси ранее заявил о предложениях по введению безвизового режима с Россией.