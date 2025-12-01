Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Актриса Поргина опровергла сообщения о госпитализации
Актриса Людмила Поргина заявила о своем хорошем самочувствии и опровергла появившиеся слухи о госпитализации, отметив, что находится дома.
Заслуженная артистка России Людмила Поргина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своей экстренной госпитализации, передает ТАСС. По словам актрисы, она полностью здорова и сейчас находится дома.
«Это все вранье. Я сижу дома, встала в семь утра, накормила кошек и собак, а сейчас пойду гулять с ними», – заявила Поргина. Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы госпитализации Поргиной с подозрением на нарушение мозгового кровообращения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Людмила Поргина попала в больницу Москвы с проблемами с легкими в феврале 2025 года.