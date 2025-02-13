Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Стало известно о госпитализации вдовы Караченцова
СМИ: Вдова Караченцова Поргина неделю проходила лечение в московском стационаре
Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с легкими, но уже выписана и продолжает лечение дома, сообщают СМИ.
Людмила Поргина была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с легкими, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Поргина обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. Обследование в пульмонологическом отделении выявило у нее хрипы при дыхании.
После недели в больнице Поргина была выписана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина пояснила, что кричала «Гип-гип ура!» на поминках мужа, так как это была коронная реплика артиста. Народного артиста России Николая Караченцова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.