Вдова Караченцова объяснила крики «Гип-гип ура!» на поминках супруга

Вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина пояснила, что кричала «Гип-гип ура!» на поминках мужа, так как это была коронная реплика артиста.

«Это был его любимый крик: «Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора, крикнуть «Гип-гип ура, ура, ура!» Это его научили спортсмены, которые привыкли бороться. Он тоже в жизни боролся, он никогда не сдавался», – сообщила Поргина в интервью «Пятому каналу» .

Поргина отметила, что рада за мужа, так как у него «не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает». По ее словам, Караченцов перешел в лучший мир.

Вдова добавила, что супруг сам просил его не оплакивать и тех, кто осудил ее поведение на поминках, она назвала неверующими.

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек. Актера похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.