Караченцова похоронили в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище рядом с погибшими коллегами похоронили народного артиста России Николая Караченцова.

Караченцов умер 26 октября за один день до своего 74-летия из-за отказа почек.

В родном театре актера «Ленкоме» прошли прощание и панихида.

После этого в храме Воскресения Словущего патриарх Кирилл совершил отпевание, где были вдова погибшего Людмила Поргина, сын Андрей, близкие и друзья актера, а также поклонники и прихожане храма, пишет РИА «Новости».

Ранее были опубликованы последние слова актера и последнее видео с ним. Президент России Владимир Путин назвал смерть Караченцова невосполнимой утратой.