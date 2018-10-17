Жена Караченцова назвала причину смерти артиста

Жена народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что ее супруг умер из-за отказа почек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии, а утром в пятницу у него отказали почки.

По данным телеграм-канала Life Shot, артист умер в Московской городской онкологической больнице около 9.00.

Народный артист России Николай Караченцов скончался в пятницу утром в Москве, не дожив дня до своего 74-летия.

В последнее время здоровье артиста сильно ухудшилось, часто появлялись сообщения о его госпитализации. В последний раз Караченцов попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких.

Кроме того, в прошлом году к актера диагностировали рак легких. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии.