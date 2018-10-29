Началось прощание с Николаем Караченцовым

На сцене московского театра «Ленком» началась церемония прощания с актером Николаем Караченцовым, скончавшимся 26 октября.

В церемонии принимают участие родные актера и его коллеги, на сцене звучат песни в исполнении артиста, на данный момент зал театра заполнен целиком, передает ТАСС.

Церемония продлится до 13.00, в 12.00 начнется гражданская панихида. Затем Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище, неподалеку от захоронения космонавта Георгия Гречко.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив дня до своего 74-летия.

Николай Петрович Караченцов – актер театра и кино, народный артист России. Широкую известность ему принес спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и роль в рок-опере «Юнона и Авось», а также десятки запоминающихся ролей в фильмах.