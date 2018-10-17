Стали известны последние слова Караченцова

Перед смертью народный артист РСФСР Николай Караченцов пообещал, что все будет хорошо, рассказала его жена Людмила Поргина.

«Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами», – это были последние слова Караченцова, передает паблик Mash.

По словам Поргиной, в последнее время муж часто говорил, что все лучшее впереди.

Она добавила, что Караченцов был сильным человеком и боролся до последнего, сообщает «Комсомольская правда».

«Но болезнь победила. Господь его пожалел, чтобы Коленька не мучился от онкологии, не задыхался», – сказала жена артиста.

Перед смертью Караченцов был счастлив, он смог увидеть сына с невесткой и внуков, которые приехали к нему.

«Коля их обнимал, целовал. Умер он достойно. Я была рядом», – сказала Поргина.

Стало известно, что Караченцова, вероятно, похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме».

В день похорон «Ленком» покажет спектакль «Юнона и Авось» в память об актере.

Народный артист России Николай Караченцов умер 26 октября утром в Москве из-за отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия.

В начале октября он уже попадал в больницу. Кроме того, в прошлом году у актера диагностировали рак легких. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии.