Названо вероятное место похорон Караченцова

Народного артиста РСФСР Николая Караченцова, вероятно, похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище, сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

«29-го числа будут похороны, и насколько я знаю, театр поменяет репертуар и в честь Караченцова сыграет «Юнону», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что артиста, вероятно, похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Николай Караченцов, который в последние годы боролся с раком, умер 26 октября утром в Москве после отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия. Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме».