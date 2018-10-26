Названы дата и место прощания с Караченцовым

Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме», сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре – на сцене «Ленкома» 29 октября», – сказал Варшавер, передает ТАСС.

Народный артист России Николай Караченцов умер 26 октября утром в Москве из-за отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов».

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. В последнее время здоровье Караченцова сильно ухудшилось, в начале октября он попал в больницу. Кроме того, в прошлом году к актера диагностировали рак легких. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии.