Память Караченцова предложили увековечить в Москве

Московская городская дума поддержит предложения об увековечивании памяти народного артиста РСФСР Николая Караченцова, заявил председатель думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я уверен, что память будет увековечена и в доме, где он жил, наверняка. Может быть, театр выйдет с какими-то дополнительными предложениями. Конечно, Коля – любимый актер, любимый всеми», – цитирует Герасимова ТАСС.

Герасимов отметил, что актер в последнее время очень плохо себя чувствовал, ему становилось хуже, передает РИА «Новости».

«К сожалению, этой вести мы ждали со дня на день. Мы скорбим вместе. Конечно, он достоин того, чтобы его память была увековечена и предложение, которое внесет театр, а я уверен, что он внесет, мы обязательно рассмотрим», – сказал он.

По его словам, подходящим местом может стать дом, где проживал артист.

Между тем стало известно, что в день похорон Караченцова «Ленком» покажет спектакль «Юнона и Авось» в память об актере, который, как отметил директор театра Марк Варшавер, был «одним из создателей этого спектакля, уникальным артистом и человеком».

Роль графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось» принесла Караченцову мировую славу.

Прощание с Караченцовым состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме».

Народный артист России Николай Караченцов умер 26 октября утром в Москве из-за отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия.

В начале октября он попал в больницу. Кроме того, в прошлом году к актера диагностировали рак легких. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов».