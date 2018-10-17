Путин выразил соболезнования родным Караченцова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и знакомым народного артиста РСФСР Николая Караченцова, назвав его смерть невосполнимой утратой.

«Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью», – передает пресс-служба Кремля слова президента.

Он назвал смерть Караченцова огромной невосполнимой утратой для всех.

Народный артист России Николай Караченцов умер 26 октября утром в Москве из-за отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия. Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме». Караченцова, вероятно, похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.