Опубликовано последнее видео с Николаем Караченцовым

Народный артист РСФСР Николай Караченцов в последний раз появился перед камерой во время интервью его жены, Людмилы Поргиной, в сентябре 2018 года.

Поргина дала интервью Пятому каналу, во время которого в кадре появился и сам Караченцов, пишет РЕН ТВ.

Во время интервью супруга артиста рассказала о его борьбе с онкологическим заболеванием. Она попросила мужа поздороваться с журналистами.

Также в сюжете показано, как она читает ему стихи, а он пытается говорить. В ответ на вопрос жены: «Ну мы грустить не будем?», Караченцов утвердительно кивает.

На видео отрывок с Караченцовым начинается с 27-й минуты.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и знакомым Караченцова, назвав его смерть невосполнимой утратой.

Людмила Поргина сообщала, что перед смертью муж пообещал, что все будет хорошо.

Народный артист России Николай Караченцов умер 26 октября утром в Москве из-за отказа почек, не дожив дня до своего 74-летия. Прощание с артистом состоится в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме». Караченцова, вероятно, похоронят на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.