«Купол Донбасса» отразил 407 атак беспилотников за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система РЭБ «Купол Донбасса» за семь дней предотвратила 407 террористических атак с применением украинских беспилотников, передает ТАСС. По данным регионального УФСБ России, средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали 285 дронов над Донецком и Макеевкой и 122 – над Горловкой.

В сообщении отмечается, что украинские боевики продолжают активно использовать комбинированные налеты с применением различных типов беспилотных летательных аппаратов. Среди них была попытка нанесения удара по нефтебазе у Шахтерска чешским беспилотником FP-2, который нес авиабомбу массой 100 кг. Система также пресекла атаку более двадцати FPV-дронов, ударных дронов FP-1 чешского производства и украинского беспилотника Darts во время попытки поражения электроподстанции в Горловке.

В радиусе электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка система РЭБ перехватила два ударных дрона Darts и «Чаклун» с самодельными взрывными устройствами на базе кумулятивных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ФСБ успешно перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвредили их и безопасно уничтожили заряды, избежав ущерба для населения и инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов. Силы ДНР за семь дней сорвали почти 260 атак украинских беспилотников. За неделю система «Купол Донбасса» пресекла более 150 попыток атак дронов над Донецком и Макеевкой.