Tекст: Катерина Туманова

По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.

«Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.

Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.

Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.

Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.