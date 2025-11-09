Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Военный эксперт сообщил о последствиях освобождения Успеновки для ВСУ
Освобождение Успеновки в Запорожской области ограничило действия украинской армии из-за отсутствия иных населенных пунктов поблизости, где можно было бы урываться и чьими мирными жителями прикрываться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, после Успеновки практически нет других поселений до Воздвижевки и Терноватого.
«Украинским боевикам, которые привыкли прикрываться мирными жителями и действовать в городских застройках, уже негде зацепиться. Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», – сказал он ТАСС.
Марочко подчеркнул, что взятие Успеновки было ожидаемо, поскольку российские силы продолжительное время оказывали давление на позиции ВСУ на участке фронта почти в 30 км.
Дальнейшее наступление, по его данным, пойдет в западном направлении, а целью станет окружение и отрезание от снабжения украинской группировки в районе Гуляйполя.
Напомним, в пятницу, 7 ноября, группировка войск «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области. При этом ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.
Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи.