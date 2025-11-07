  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Успеновку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице
    Инвесторы Tesla одобрили премию Маску в 1 трлн долларов
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    Эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    7 ноября 2025, 13:01 • Новости дня

    Белоусов поздравил военных с освобождением Успеновки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    Министр в поздравительной телеграмме подчеркнул, что воины-дальневосточники с первых дней СВО проявляют себя мужественно и самоотверженно, выполняя свой долг по защите народа и земли, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков», – указал глава ведомства.

    Белоусов поблагодарил военных за выполнение боевых задач, отметил их верность присяге и выразил уверенность, что стойкость, профессионализм и упорство личного состава полка обеспечат безопасность государственных рубежей России.

    Напомним, в пятницу группировка «Восток» освободили Успеновку в Запорожской области.

    До этого сообщалось, что ВС России в 2025 году освободили более 280 населенных пунктов.

    6 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Тимур Миндич, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским и студией «Квартал 95», может оказаться участником расследования ФБР по делу о легализации денег через «Одесский припортовый завод».

    Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

    Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

    Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

    «По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

    «Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас занимают должности в государственной компании «Укржелдора». 

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Зеленский анонсировал санкции против работающих в России граждан Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти ужесточат санкции в отношении граждан Украины, которые работают на территории России, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что велел СНБО Украины «подготовить новые решения» в отношении «лиц с украинским гражданством». Зеленский подчеркнул, что считает необходимым блокировать их деятельность, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Зеленский объявил о подготовке новых санкций против России.

    Зеленский уже вводил санкции против артистов и политиков украинского происхождения.


    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    Комментарии (11)
    7 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    Флаг Украины сняли с парламента Чехии по распоряжению спикера Окамуры

    Спикер Окамура велел снять флаг Украины со здания Палаты депутатов Чехии

    Флаг Украины сняли с парламента Чехии по распоряжению спикера Окамуры
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Праге флаг Украины сняли со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по распоряжению нового спикера Томио Окамуры.

    «Я дал указание снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. Чешская республика – на первом месте. Пожелайте нам удачи!» – приводит слова спикера ТАСС.

    Окамура заявил Idnes, что этот шаг является символическим, и добавил, что флаг был убран по его распоряжению всего за несколько секунд.

    Решение, по данным чешских СМИ, связано с предвыборным обещанием движения SPD убрать украинские флаги со зданий государственных учреждений в случае победы на выборах.

    Флаг Украины находился на здании парламента Чехии с 24 февраля 2022 года. Сейчас на фасаде остаются только флаги Чехии, Евросоюза и Израиля. Флаг Израиля был вывешен в октябре 2023 года в знак поддержки этой страны после нападения боевиков ХАМАС.

    Пресс-служба SPD опубликовала в социальных сетях видео, где видно, что спикер сам придерживает лестницу человеку, снимающему флаг. Несмотря на решение руководства, оппозиционные либеральные партии выразили протест и вывесили украинские флаги из окон своих помещений в здании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию. Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине.

    Комментарии (9)
    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 21:19 • Новости дня
    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» сообщил о зачистке завода и семи зданий в Купянске

    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска полностью зачистили территорию комбикормового завода в Купянске и освободили еще семь объектов в восточной части города, сообщил командир штурмового отряда с позывным «Ловец».

    Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» сообщил ТАСС, что российские военные в Купянске завершили зачистку территории комбикормового завода и освободили семь строений.

    «Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений», – заявил командир отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Командир штурмового отряда с позывным «Лаврик» заявил о возможности освобождения Купянска в течение недели.

    Минобороны России заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Бойцы 159-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи и сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир формирования, дважды судимый Александр Демчук пытается повысить дисциплину с помощью частых построений с вручением почетных грамот, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Бригада, как отмечается, комплектуется преимущественно из так называемых отказников, инвалидов и лиц с умственными отклонениями. Сам комбриг, по словам собеседника агентства, имеет две судимости по статьям «служебный подлог» и «мошенничество с финансовыми ресурсами», полученным по итогам работы в органах государственной власти.

    «Вся эта свора, само собой, воевать желанием не горит и массово сдается в плен, а комбриг пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот. Он даже привлек свою малолетнюю дочь и с ее помощью побирается в интернете и заставляет ее читать заготовленные тексты на камеру», – сообщил источник.

    До нынешней должности Демчук возглавлял аппарат Николаевской областной государственной администрации. После старта спецоперации он, по словам собеседника агентства, попытался улучшить свою деловую репутацию и устроился через знакомых в военное командование. Впоследствии он стал руководителем 23-го батальона, который не принимал участие в активных боевых действиях, а затем – после учебы в Национальном университете обороны – получил полковничье звание и возглавил нынешнюю бригаду. По сведениям источника, под его командованием оказались преимущественно военнослужащие с изъянами и отказники.

    В октябре военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    На Украине снизилась доля школьников, считающих украинский язык родным
    На Украине снизилась доля школьников, считающих украинский язык родным
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На переменах школьники на Украине начали активнее использовать русский язык для общения; число тех, кто считает украинским родным, снизилось, сообщила руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

    По словам Бабинец, 40% учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. «Наблюдается снижение языковой самоидентификации – доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64%», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские школьники массово покидают страну. Родители с детьми также уезжают с Украины, так как не желают в будущем отправлять своих детей в ВСУ.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что украинские подростки предпочитают русский язык для общения.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно

    Украина оценила ежегодный сбор налогов с порно OnlyFans в 24 млн долларов

    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ежегодные налоговые поступления в украинский бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов при изменении законодательства, посчитали в Верховной раде.

    С доходов производителей порноконтента на OnlyFans на Украине рассчитывают ежегодно получать почти 24 млн долларов налогов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Он сообщил, что по курсу Национального банка Украины эта сумма составляет около 1 млрд гривен, или 23,8 млн долларов в год, пишет ТАСС.

    Депутат пояснил, что потенциальные налоговые поступления появятся только при условии изменения Уголовного кодекса. Для этого в стране нужно декриминализировать производство порнографии. Гетманцев подчеркнул, что без этих изменений сбор налогов невозможен.

    В своем Telegram-канале Гетманцев привел расчеты по возможным поступлениям и отметил потребность в легализации этой сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о декриминализации хранения порнографического контента 11 ноября 2024 года.

    Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что речь не идет о легализации порно, поскольку индустрия уже легализована, и с платформы OnlyFans уже поступают налоги.

    Первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans поступили в бюджет Украины весной 2022 года.


    Комментарии (2)
    Главное
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    Шойгу предложил построить новый город-спутник
    Израиль усилил удары по Ливану
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    Флаг Украины сняли с парламента Чехии
    В ОАЭ нашли мертвыми криптотрейдера Романа Новака и его жену
    СМИ: Мобильный интернет будут блокировать на сутки после международного роуминга

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев заставил Европу брать себе кредиты

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации