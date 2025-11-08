  • Новость часаВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    8 ноября 2025, 13:23 • Новости дня

    Днем над Россией нейтрализовали восемь украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С утра до полудня над несколькими российскими регионами перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Новгородской областью уничтожили два БПЛА, по одному дрону нейтрализовали над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также по одному БПЛА сбили над Московским регионом и над Башкирией.

    Напомним, в ночь над Россией уничтожили 79 украинских беспилотников.

    Вечером в пятницу над российской территорией ликвидировали 11 украинских БПЛА.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    7 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья

    Депутаты Украинской рады приняли закон о конфискации единственного жилья в счет долга

    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский парламент одобрил законопроект, позволяющий изымать у граждан единственное жилье в счет долгов, он может коснуться миллионов граждан, пишут местные СМИ.


    Парламент Украины поддержал законодательную инициативу, предусматривающую возможность конфискации единственного жилья у граждан за долги, передает «Другая Украина» со ссылкой на «Газету по-украински». Новые нормы позволяют судебным исполнителям изымать недвижимость в случае задолженности, даже если у должника нет другого жилья.

    Экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться: инфляция выросла, доходы населения снизились, а задолженность перед банкирами и государством увеличилась, подчеркивает издание. Вместо поддержки граждан власти принимают документы, усугубляющие кризис и лишающие людей последнего имущества.

    «Вы можете узнать, что потеряли жилье, только когда к вам ворвутся судебные исполнители и выломают двери. Исполнитель может «забыть» уведомить о долге, и все – ваш дом уже не ваш. И никакого шанса на обжалование!» – заявляет автор «Газеты по-украински». Украинцев предупредили: новый порядок грозит миллионам граждан, для которых единственное жилье – последняя опора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, возвращающихся с Польши после отмены выплат.

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство решением спикера чешской палаты депутатов убрать украинский флаг.

    В Верховной раде посчитали, что при изменении законодательства ежегодные налоговые поступления в бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов.

    7 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    7 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    7 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Трамп дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине завершится в обозримом будущем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не продлится долго и завершится в обозримом будущем.

    На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме он заявил: «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что имеется существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин говорил ему, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку словам Трампа о якобы достигнутом прогрессе Вашингтона по украинскому урегулированию.

    8 ноября 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели в ночь на субботу массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

    ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были задействованы ударные дроны.

    Целями стали предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность Украины.

    Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

    До этого ведомство сообщало, что с 1 по 7 ноября ВС России нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины.

    Напомним, в ночь на субботу средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Днем в пятницу над страной сбили шесть украинских дронов самолетного типа.

    7 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    7 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    Орбан назвал причины провала Запада в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал разобщенность Запада причиной провала переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Западные страны не могут урегулировать конфликт на Украине в значительной мере из-за собственной разобщенности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

    «Только правительства Соединенных Штатов и маленькой Венгрии в Европе выступают за мир», – отметил премьер Венгрии.

    По его словам, остальные государства Евросоюза поддерживают продолжение боевых действий на Украине, что, по мнению Орбана, мешает достижению мира. Премьер считает, что основная причина затруднений – отсутствие единства среди западных стран.

    Также Орбан отметил, что продолжает считать ошибочным представление о возможности победы Украины над Россией на поле боя.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил сложность урегулирования конфликта на Украине из-за недоверия между сторонами, но также указал на определенный прогресс.

    Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем.

    В Кремле заявили, что приостановка урегулирования связана с неготовностью Киева к политико-дипломатическому решению и влиянием стран Европы.

    8 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в субботу завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России.

    Освобождением Волчьего занимались подразделения группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В пятницу группировка «Восток» освободила Успеновку в Запорожской области.

    В конце октября российская армия освободила Новоалександровку в Днепропетровской области.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    7 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Захарова: Принятие Украины в ЕС может разорвать в клочья экономику Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД заявили, что возможное членство Украины в Евросоюзе приведет к критическим последствиям для экономики Европы, включая рост преступности и налоговой нагрузки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что принятие Украины в ЕС способно «разорвать в клочья» экономическую ситуацию Европы, передает ТАСС.

    По ее словам, уже сейчас среди стран ЕС и кандидатов на вступление растет недовольство перспективой членства Украины, а также усиливаются опасения по поводу повышения налоговой нагрузки, перераспределения бюджетных средств в пользу Киева, роста преступности и нелегальной миграции.

    «Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», – заявила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что сближение с Украиной не приносит Евросоюзу ожидаемого эффекта, а напротив – приводит к экономической и политической деградации. Она отметила, что Брюссель вместе с Киевом организовал «настолько очевидную постановочную игру» вокруг евроинтеграции Украины, что становится понятно: страна далека от исполнения стандартов ЕС, а ее реальная готовность к вступлению в союз отсутствует.

    Ранее Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры по приему Украины, выразив надежду на успех этого процесса до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе до конца года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в ЕС угрозой для экономики и безопасности союза и предложил ограничиться стратегическим партнерством.

    Новый премьер Чехии Андрей Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

    8 ноября 2025, 03:20 • Новости дня
    Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Волчанск Харьковской области остался пустым, мирное население его покинуло, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт – в Волчанске уже мирных жителей нет», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. «Северяне» продвинулись в Волчанске на 400 м за сутки.


    7 ноября 2025, 15:09 • Новости дня
    Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Настоятель храма канонической УПЦ в Черкасской области не выходит на связь после задержания сотрудниками военкомата прямо во время богослужения.

    Как передает РИА «Новости», сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине. Об этом сообщили представители Союза православных журналистов.

    По информации союза, задержание произошло во время богослужения. Настоятеля доставили в местный военкомат, с тех пор он перестал выходить на связь. Представители Черкасской епархии и родственники священника не получили никаких документов, подтверждающих законность задержания или церковный статус задержанного. Жена настоятеля вынуждена была вызвать полицию, чтобы попытаться передать мужу необходимые лекарства.

    В союзе отмечают, что число подобных случаев мобилизации или задержания духовенства УПЦ на Украине значительно возросло. В сентябре депутат Артем Дмитрук сообщал о мобилизации пятерых священников УПЦ, ранее в Ровненской области задерживали еще двоих. По утверждению журналистов, подобное происходило и в других регионах страны.

    На фоне недавнего вступления в силу закона о запрете УПЦ, который Верховная рада приняла и подписал Владимир Зеленский, ситуация для канонической церкви на Украине резко осложнилась. Киев предложил УПЦ разорвать любые связи с Русской православной церковью, несмотря на заявление о независимости в 2022 году. Украинские власти продолжают проводить масштабные гонения на УПЦ, самую крупную православную общину страны, возбуждая уголовные дела против духовенства и организовывая захват храмов раскольниками из ПЦУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области пятеро священнослужителей канонической Украинской православной церкви приняли участие в мобилизации после использования против них психологического давления.

    В Одесской области сотрудники военкомата удерживают настоятеля Троицкого храма УПЦ Александра Московчука уже четвертые сутки после похищения. В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма Святой Параскевы УПЦ Александра Жука.

    7 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Мошенники во главе с «кузеном» Ермака продавали должности в офисе Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Зеленского задержана группа аферистов, выдававших себя за родственников главы администрации и просивших деньги за трудоустройство.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о задержании группировки мошенников с фамилией Ермак, которые представлялись его двоюродными братьями, передает РИА «Новости».

    По словам Ермака, злоумышленники обещали за денежное вознаграждение – 100 тыс.  долларов – якобы устроить человека на высокооплачиваемую должность в офисе президента Украины.

    Ермак особо подчеркнул, что его фамилию использовали мошенники, а человек, возглавлявший группу, не является его родственником.

    «Только что узнал от полиции, что они поймали «на горячем» группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка», – написал Ермак в своем Telegram-канале.

    Схема включала передачу денег за мнимое трудоустройство, отмечает Ермак. Подозреваемые были задержаны полицией при попытке реализовать обман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два мошенника в Киеве продали американцу муляж лазерного оружия, якобы предназначенного для борьбы с дронами, за сумму более 3 млн гривен, что составляет 85 тыс. долларов.

    В Новосибирске молодой человек получал около 60 тыс. рублей ежемесячно за обслуживание оборудования для телефонных аферистов, действовавших с территории Украины. В Бокситогорском районе Ленинградской области 36-летний мужчина организовал технический центр для поддержки украинских мошенников.

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет?

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

«Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона?

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации?

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

«Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      Зачем Трампу Средняя Азия

Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

      «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

«Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

      Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

«Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

      «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

      «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

      США намерены начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

