Онколог Иванов раскрыл влияние клетчатки на лечение онкозаболеваний

Tекст: Катерина Туманова

По словам врача, рацион, богатый клетчаткой, может усиливать эффективность препаратов, блокирующих белок PD-1, таких как ниволумаб и пембролизумаб.

Пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, демонстрируют лучшую реакцию на такую терапию, а каждые дополнительные пять граммов клетчатки, по данным исследований, снижает риск прогрессии почти на треть.

Врач рассказал «Газете.Ru», что российские ученые из Университета ИТМО и Федерального научно-клинического центра ФМБА установили: разнообразная микрофлора кишечника связана с успехом иммунотерапии у пациентов с меланомой. Микробиом оказывает влияние не только на пищеварение, но и на работу иммунных клеток в борьбе с опухолью.

По его словам, источники клетчатки включают овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена и зелень, а оптимальный эффект достигается при употреблении не менее 30 различных растений в неделю.

Применение пробиотических добавок и частый прием антибиотиков могут ухудшить результативность терапии, а ферментированные продукты допустимы только при отсутствии воспаления слизистой и удовлетворительных анализах крови.

Онколог уточнил, что при ухудшении состояния ЖКТ необходимо временно перейти на щадящий мягкий рацион, а при восстановлении вернуться к разнообразной растительной пище с контролем у лечащего врача.

