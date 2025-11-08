Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Онколог Иванов раскрыл влияние клетчатки на лечение онкозаболеваний
Употребление не менее 20 граммов клетчатки в сутки способствует лучшему ответу на анти-PD-1 препараты против опухолей, заявил онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.
По словам врача, рацион, богатый клетчаткой, может усиливать эффективность препаратов, блокирующих белок PD-1, таких как ниволумаб и пембролизумаб.
Пациенты, употребляющие не менее 20 граммов клетчатки в день, демонстрируют лучшую реакцию на такую терапию, а каждые дополнительные пять граммов клетчатки, по данным исследований, снижает риск прогрессии почти на треть.
Врач рассказал «Газете.Ru», что российские ученые из Университета ИТМО и Федерального научно-клинического центра ФМБА установили: разнообразная микрофлора кишечника связана с успехом иммунотерапии у пациентов с меланомой. Микробиом оказывает влияние не только на пищеварение, но и на работу иммунных клеток в борьбе с опухолью.
По его словам, источники клетчатки включают овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи, семена и зелень, а оптимальный эффект достигается при употреблении не менее 30 различных растений в неделю.
Применение пробиотических добавок и частый прием антибиотиков могут ухудшить результативность терапии, а ферментированные продукты допустимы только при отсутствии воспаления слизистой и удовлетворительных анализах крови.
Онколог уточнил, что при ухудшении состояния ЖКТ необходимо временно перейти на щадящий мягкий рацион, а при восстановлении вернуться к разнообразной растительной пище с контролем у лечащего врача.
