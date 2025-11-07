  • Новость часаПодоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 21:29 • Новости дня

    Скончался бывший гендиректор Renault Group Луи Швейцер

    Умер экс-гендиректор французской Renault Group Луи Швейцер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный французский предприниматель Луи Швейцер, возглавлявший Renault Group в течение 13 лет, скончался на 84-м году жизни, сообщили СМИ.

    О смерти бывшего гендиректора Renault Group Луи Швейцера стало известно в возрасте 83 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Информацию о кончине бизнесмена подтвердили члены его семьи. Причина смерти предпринимателя не раскрывается.

    Луи Швейцер возглавлял автоконцерн Renault с 1992 по 2005 год, в общей сложности отдав компании 20 лет, из которых 13 – на посту генерального директора.

    В период работы Швейцера в Renault он активно инвестировал в российское автопроизводство. В 1998 году бизнесмен стал одним из основателей ОАО «Автофрамос», созданного вместе с правительством Москвы.

    После ухода с поста главы Renault Швейцер получил статус почетного президента компании. В 2005 году президент Владимир Путин наградил его орденом дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Россией и Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский кинорежиссер Бертран Блие скончался в Париже на 86-м году жизни. Основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер во Франции 7 января на 97-м году жизни.


    7 ноября 2025, 10:43 • Новости дня
    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице

    Президент Мексики Шейнбаум подверглась сексуальному насилию на улице

    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум подверглась публичному сексуальному насилию, на улице мужчина попытался поцеловать ее и коснулся груди, пишет американская пресса.

    Инцидент произошел спустя всего 13 месяцев после того, как Шейнбаум была избрана первой женщиной – президентом Мексики, передает New York Times.

    Происшествие вызвало волну негодования по всей стране. Женщины обсуждают, что насилие и домогательства остаются обыденным явлением даже для самой защищенной должности в государстве.

    Сама президент публично заявила: «Если такое может случиться с президентом, что тогда ждать всем женщинам нашей страны?»

    Шейнбаум также анонсировала новые меры: национальную инициативу по борьбе с сексуальным насилием, которая включает уголовное наказание во всех регионах страны, образовательные программы для сотрудников системы правосудия и кампанию по поддержке пострадавших.

    По мнению экспертов, несмотря на некоторые успехи президентской инициативы, большинство преступлений против женщин продолжают оставаться безнаказанными.

    За первые девять месяцев 2025 года поступило почти 219 тыс. тревожных звонков о насилии против женщин, однако было открыто только около пяти тысяч уголовных дел. Согласно опросу, в прошлом году 93% преступлений в стране не расследовались либо не подавались в органы.

    Женщины часто не обращаются за помощью из-за недоверия к полиции и опасений за собственную безопасность.

    Ранее конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата.

    Отношения между странами обострились после того, как мексиканские власти предоставили убежище бывшему премьеру Перу Бетси Чавес.

    7 ноября 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о «немилости» Лаврова
    Кремль опроверг слухи о «немилости» Лаврова
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы недоверии президента России Владимира Путина к министру иностранных дел Сергею Лаврову абсолютно несостоятельны и не соответствуют реальности.

    Публикации западных и украинских изданий о том, что глава МИД Сергей Лавров якобы впал в немилость у президента Владимира Путина, не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг точность такой информации, подчеркнув ее полную несостоятельность.

    «В этих сообщениях действительности не соответствует ничего», – заявил Песков во время брифинга, комментируя появившиеся в зарубежных и украинских СМИ материалы. Также он уточнил, что Лавров продолжает руководить Министерством иностранных дел и по-прежнему занимает свой пост.

    Напомним, Financial Times написало о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту публикацию «фантастической историей» и сравнила с детективом.

    Ранее глава МИД России выразил обеспокоенность деятельностью НАТО в Евразии и предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.

    Лавров обвинил западные страны в подготовке новой войны в Европе и отметил активизацию военных альянсов.

    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    7 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    7 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    В ОАЭ нашли мертвыми криптотрейдера Романа Новака и его жену
    В ОАЭ нашли мертвыми криптотрейдера Романа Новака и его жену
    @ @t0r

    Tекст: Вера Басилая

    Криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения, подозреваемые в похищении уже задержаны и ожидают экстрадиции в Петербург.

    Супруги Роман и Анна Новак были найдены убитыми в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пара перестала выходить на связь с родственниками примерно месяц назад, когда их телефоны последний раз зафиксировали в Кейптауне, после чего связь оборвалась.

    В ходе расследования полиция пришла к выводу, что супругов похитили вымогатели с целью получения выкупа. По предварительным данным, когда стало понятно, что деньги за освобождение никто не заплатит, Новака и его жену убили. Родные обратились за помощью в полицию сразу после исчезновения.

    Напомним, Романа Новака подозревали в масштабных хищениях – речь шла о более чем 500 млн долларов, привлеченных у инвесторов под видом развития бизнеса. По информации следствия, Новак представлялся членом совета директоров Telegram и «другом Павла Дурова».

    Как уточняется, к похищению и убийству причастны граждане России, их уже задержали, планируется их экстрадиция в Петербург для дальнейшего расследования. У погибших супругов остались несовершеннолетние дети.

    Ранее Фатиха Озера, основателя криптобиржи Thodex, обнаружили мертвым в тюремной камере в Турции.

    В октябре тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.

    7 ноября 2025, 10:55 • Новости дня
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

    Президент Казахстана Токаев назвал Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше

    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Белом доме назвал президента США Дональда Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше.

    В ходе саммита «Центральная Азия – США», который состоялся в Вашингтоне, Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу, передает АКИpress.

    «Вы – великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые мы ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю», – заявил Токаев Трампу.

    Он отметил, что миллионы людей и лидеров благодарны Трампу, а его политика поддерживается по всему миру.

    Токаев подчеркнул, что благодаря Трампу закончились восемь войн за восемь месяцев, и Америка при нем вступает в «золотой век», реализуя видение «сделаем Америку вновь великой». Он добавил, что это вдохновляет руководство и народ Казахстана строить справедливое государство на основе закона и порядка.

    В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия – США» (C5+1). В нем приняли участие президент США и лидеры стран Центральной Азии.

    Ранее Токаев сообщил Трампу, что Казахстан намерен объявить о решении присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии.

    Президенты Узбекистана и Туркмении вели диалог с Трампом на русском языке на саммите «Центральная Азия – США».

    7 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Ядерное топливо США и цифровые технологии IBM будут использоваться при строительстве новых энергоблоков АЭС в Пакше в рамках расширенного международного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в секторе атомной энергетики, передает ТАСС.

    Документ предусматривает поставки американского топлива на атомную электростанцию «Пакш» в дополнение к продукции из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сотрудничество с США также заключается в использовании американских технологий для строительства нового хранилища отработавшего ядерного топлива, а также в строительстве малых модульных реакторов.

    По словам министра, IBM примет участие во внедрении цифровых технологий на АЭС «Пакш».

    «Таким образом, теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше», – заявил Сийярто.

    Венгрия также рассчитывает на продление освобождения проекта АЭС «Пакш-2» от американских санкций, предоставленного президентом США Дональдом Трампом в июне. Действие исключения истекает в декабре, и Будапешт выражает надежду на его пролонгацию после обсуждений в пятницу.

    Ранее компетентное ведомство Венгрии выдало разрешающую лицензию на заливку первого бетона для АЭС «Пакш-2».

    Российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома.

    Венгрия решила ускорить проект строительства из-за попыток срыва.

    7 ноября 2025, 12:18 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО

    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Вооруженные силы Азербайджана прежде заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса. Речь может пойти об отказе от полков и переходу к бригадам. Такие действия могут означать подготовку республики к членству в блоке, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Юрий Кнутов.

    «Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно – Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», – отметил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. По его мнению, президент республики Ильхам Алиев в некотором смысле идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского.

    «Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – считает собеседник. Он указал, что такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

    «При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

    Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. «Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Это тактика в первую очередь англосаксов, цель которых получить контроль над регионом и находящимися там нефте- и газопроводами, местами добычи ресурсов. Мы видим нынешние события вокруг Венесуэлы, Нигерии, а также всплески – небольшие, но достаточно значимые – в районе Кавказа», – сказал он.

    По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса.

    «Теперь, вероятно, переоснащение ускорится: Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил Кнутов.

    В этой связи эксперт упомянул опыт Украины: ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной», – акцентировал аналитик.

    «Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил спикер.

    Военкор Юрий Котенок в свою очередь обратил внимание, что Алиев сделал объявление на фоне новых территориальных претензий Азербайджана. Ранее президент республики заявил, что азербайджанцы должны вернуться на свои «исторические земли», то есть в нынешнюю Армению, добавив, что возвращение произойдет «на автомобилях, а не на танках».

    «Баку активно наращивает оружейный экспорт, делая особую ставку на Африку. Туда идет как новая техника, так и то, что не вписалось в рамки натовских стандартов. В последние месяцы азербайджанское оружие «светилось» в Судане (причем с обеих сторон конфликта), Буркина-Фасо, Эфиопии, а до этого – в Конго», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    «Считается, что все поставки идут через турецких посредников. Анкара давно и основательно вкладывается в Африку, как плацдарм для экспансии, и делиться перспективными рынками готова только в тех случаях, когда не может покрыть запрос сама, либо когда он связан со слишком высокими репутационными рисками», – указал военкор.

    Ранее Ильхам Алиев заявил о переводе вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО. Об этом президент республики объявил, принимая делегацию Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Он также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

    В августе Алиев заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он сообщил, что после второй карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 года) Азербайджан увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

    Сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

    В последние годы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока. В частности, в августе высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в маневрах Agile Spirit, которые проходили на территории Грузии и Турции.

    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    7 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    7 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    «Коммерсант»: Мобильный интернет будут блокировать на сутки после международного роуминга
    «Коммерсант»: Мобильный интернет будут блокировать на сутки после международного роуминга
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России разработан новый механизм, временно ограничивающий работу мобильного интернета и СМС на сим-картах при возвращении из роуминга или длительной неактивности.

    На российском телеком-рынке ожидается введение 24-часового «периода охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты были в международном роуминге или карта не использовалась более 72 часов, пишет «Коммерсант».

    На это время у пользователя будет блокироваться доступ к мобильному интернету и отправке СМС.

    Однако предусмотрен механизм ускоренного восстановления услуг: абоненту поступит СМС со ссылкой, по которой нужно перейти и ввести капчу. После прохождения дополнительной проверки доступ к связи и интернету может быть восстановлен незамедлительно. Операторы связи пока не дали официальных комментариев, вопрос о технической реализации этих мер остается открытым.

    Эксперты объясняют, что мера призвана ограничить работу сим-карт, используемых в атаках беспилотников и для активирования в России иностранных сим-карт. Основная цель нововведения – борьба с анонимными пользователями и повышение безопасности инфраструктуры.

    Подобные ограничения уже действуют для иностранных сим-карт, но с более жесткими условиями: даже по истечении периода ожидания есть сложности с получением СМС. Введение капчи должно смягчить недовольство российских абонентов, однако возможно появление технических сбоев на старте, что может доставить неудобства, особенно в аэропортах и транспортных узлах.

    Ранее в России создали список цифровых платформ, которые будут доступны пользователям даже при отключениях мобильного интернета. Минцифры указывало, что список будет обновляться еженедельно.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    7 ноября 2025, 04:09 • Новости дня
    Уолтц нанес «визит вежливости» Небензе

    Небензя: Уолтц нанес визит вежливости

    Уолтц нанес «визит вежливости» Небензе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал, что встречался с американским коллегой Майклом Уолтцем, который нанес «визит вежливости».

    «Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

    В ходе визита стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и «просто поговорили за жизнь». «По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», – сказал он.

    Стороны обсудили американский проект резолюции Совбеза ООН по развертыванию международных сил безопасности в Газе после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США в сентябре  утвердил кандидатуру Уолтца на пост постоянного представителя страны при ООН. Уолтц обвинил ООН в неправильном расходовании средств США.

    7 ноября 2025, 16:06 • Новости дня
    В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС

    Кристерссон заявил о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шведский премьер Ульф Кристерссон предложил готовить Евросоюз к длительной изоляции России, подчеркнув, что развитие ситуации не ограничится только конфликтом на Украине.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны Евросоюза к стратегии «долгосрочной изоляции» России, передает РИА «Новости». Политик выразил мнение, что ситуация в отношениях между Россией и Западом не завершится окончанием вооруженного конфликта на Украине.

    Кристерссон отметил, что Швеция, Эстония и другие страны Евросоюза должны «готовиться к долгосрочной изоляции России». Он подчеркнул: «Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммодор британского военно-морского флота в отставке Стив Джерми раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной победе альянса над Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о сотрудничестве России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность.

    7 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно

    Украина оценила ежегодный сбор налогов с порно OnlyFans в 24 млн долларов

    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ежегодные налоговые поступления в украинский бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов при изменении законодательства, посчитали в Верховной раде.

    С доходов производителей порноконтента на OnlyFans на Украине рассчитывают ежегодно получать почти 24 млн долларов налогов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Он сообщил, что по курсу Национального банка Украины эта сумма составляет около 1 млрд гривен, или 23,8 млн долларов в год, пишет ТАСС.

    Депутат пояснил, что потенциальные налоговые поступления появятся только при условии изменения Уголовного кодекса. Для этого в стране нужно декриминализировать производство порнографии. Гетманцев подчеркнул, что без этих изменений сбор налогов невозможен.

    В своем Telegram-канале Гетманцев привел расчеты по возможным поступлениям и отметил потребность в легализации этой сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о декриминализации хранения порнографического контента 11 ноября 2024 года.

    Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что речь не идет о легализации порно, поскольку индустрия уже легализована, и с платформы OnlyFans уже поступают налоги.

    Первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans поступили в бюджет Украины весной 2022 года.


    7 ноября 2025, 05:33 • Новости дня
    Литва заявила об отказе Минска пропустить застрявшие в Белоруссии фуры

    Советник главы МВД Литвы Баярунас: Минск отказался пропустить застрявшие фуры

    Литва заявила об отказе Минска пропустить застрявшие в Белоруссии фуры
    @ Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия отказалась пропустить в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений, сообщил советник главы МВД балтийской республики Миндаугас Баярунас.

    «Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай», – приводит слова Баярунаса ТАСС со ссылкой на BNS.

    Он заявил, что Минск «отказался пропустить» литовские фуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы закрыли автодорожную границу с Белоруссией. Причиной этому стала активизация использования метеозондов для контрабанды сигарет. В ответ белорусские власти запретили движение литовских и польских грузовых автомобилей и тракторов по своим дорогам. В результате таких мер на белорусских пограничных пунктах скопилось около 5 тыс. литовских фур.


    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    • Зачем Трампу Средняя Азия

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

    • Кто такие резервисты и как они служат

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

