Умер основатель «Национального фронта» Франции Жан-Мари Ле Пен

Tекст: Александра Юдина

Жан-Мари Ле Пен, основатель партии «Национальный фронт», которая позже была преобразована в «Национальное объединение», скончался во Франции в возрасте 96 лет, передает ТАСС.

Семья Ле Пена заявила, что он «ушел к Богу в 12.00 по местному времени во вторник в окружении своих близких».

Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш, департамент О-де-Сен, куда его доставили несколько недель назад.

Кроме того, в день смерти Жана-Мари Ле Пена его дочь, Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения», находилась с визитом на Майотте.

У берегов Майотты произошло столкновение двух барж, на одной из которых находилась Марин Ле Пен. По информации телеканала BFMTV, она не пострадала и была эвакуирована на полицейском катере.