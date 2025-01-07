То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Умер основатель «Национального фронта» Франции Жан-Мари Ле Пен
Основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер во Франции в возрасте 96 лет в окружении семьи, сообщает агентство AFP.
Жан-Мари Ле Пен, основатель партии «Национальный фронт», которая позже была преобразована в «Национальное объединение», скончался во Франции в возрасте 96 лет, передает ТАСС.
Семья Ле Пена заявила, что он «ушел к Богу в 12.00 по местному времени во вторник в окружении своих близких».
Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш, департамент О-де-Сен, куда его доставили несколько недель назад.
Кроме того, в день смерти Жана-Мари Ле Пена его дочь, Марин Ле Пен, которая в настоящее время возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения», находилась с визитом на Майотте.
У берегов Майотты произошло столкновение двух барж, на одной из которых находилась Марин Ле Пен. По информации телеканала BFMTV, она не пострадала и была эвакуирована на полицейском катере.