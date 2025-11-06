Названы направления бизнеса с растущей долей женщин-руководителей

Генменеджер «Метрополя» Скокова: Женщины в России все чаще занимают руководящие должности в бизнесе

Tекст: Олег Исайченко

«Девушке на старте карьеры никто не захлопнет дверь – сегодня решающее значение имеют профессиональные навыки и личная эффективность, а не гендерная принадлежность», – считает генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова.

«Безусловно, в некоторых сферах женщинам пробиваться сложнее, но ситуация меняется. Ценного специалиста ждут везде. Определенные барьеры сохраняются, однако по сравнению с другими странами у нас меньше трудностей. Те же детские сады и образовательные учреждения существенно помогают совмещать семью и карьеру», – отмечает она.

По ее словам, сегодня женщины часто демонстрируют более взвешенный и последовательный подход к управлению. «Сферы туризма и ресторанного бизнеса стали более женскими, появляются женщины-руководители даже в строительной отрасли», – констатирует собеседница.

«Творческие индустрии – искусство, дизайн, культура – являются естественной средой для профессиональной реализации женщин. Для развития этой тенденции целесообразно создавать специализированные образовательные программы на базе ведущих вузов», – подчеркнула Скокова.

«При этом я не считаю необходимым создавать для женщин особые условия. Однако помощь на старте карьеры была бы уместна – задачу быть матерью никто не отменял. Если женщины хотят совмещать семью и успешную карьеру, определенные стимулирующие меры могли бы помочь», – резюмировала она.

В Москве в четверг прошел круглый стол под названием «Сбалансированность профессиональной и личной жизни», в ходе которого была презентована программа «Женская дипломатия» Дипломатической академии МИД России. В нем приняли участие женщины, добившиеся карьноого успеха в разных сферах: основатель Wildberries Татьяна Ким, замначальника ФАУ ЦСКА Светлана Ишмуратова, проректор МГИМО Наталия Кузьмина и другие.

В ходе мероприятия были затронуты вопросы вовлеченности женщин в сферы госуправления, высоких технологий, креативных индустрий и других направлений бизнеса.