  • Новость часаСаакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон
    Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    6 ноября 2025, 14:12 • Новости дня

    Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки БПЛА

    В Волгореченске ввели ЧС и усилили меры безопасности после атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Костромской области ввели локальный режим ЧС в Волгореченске после ночной атаки украинских беспилотников на объекты города, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

    Локальный режим ЧС введен на территории Волгореченска после атаки беспилотников. Для проведения необходимых восстановительных работ будут привлечены дополнительные силы и ресурсы, а всех специалистов обеспечат горячим питанием по распоряжению губернатора области Сергея Ситникова.

    Специалисты аварийных служб ликвидируют последствия удара на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в городе не пострадало и остается стабильным. Жертв и пострадавших нет, жители слышали работу защитных систем ночью, сообщил Ситников в своем Telegram-канале. 

    Департаменту здравоохранения поручено отслеживать состояние здоровья населения и при необходимости организовать консультации терапевтов, психологов и кардиологов. Оперативный штаб решил в целях безопасности закрыть на один день детские сады и школы города. Администрация Волгореченска проводит обходы жилья, чтобы убедиться, что жители в безопасности.

    Сергей Ситников лично провел выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Волгореченске. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки и поддерживают усиленный режим работы. Угроза новых атак беспилотников к настоящему моменту снята.

    4 ноября на электроподстанции в Волгоградской области из-за атаки беспилотников также возникло возгорание.

    А ночью 6 ноября в Волгограде в результате массированной атаки украинских дронов погиб мирный житель. На территории промзоны после атаки БПЛА произошло возгорание.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (9)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

    «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

    Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

    Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

    По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

    Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

    «Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

    По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

    «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    Комментарии (12)
    5 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    Комментарии (23)
    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    5 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о русофобии как оружии против России

    Путин: Русофобия в целом в центре внимания наших противников

    Путин заявил о русофобии как оружии против России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессивная идеология русофобии нацелена на разрушение единства народов России, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

    По его словам, такая политика реализуется зарубежными противниками именно потому, что без русского народа невозможно существование самой России, передает официальный сайт Кремля.

    «Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», – подчеркнул Путин.

    «За пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете об этом: теперь все чаще и чаще ведут [речь] о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», – добавил президент.

    «Выдумали даже особый термин – некая «постРоссия», то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется. И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается – и угрозы, значит, у нас сохраняются», – сказал Путин.

    «И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики», – отметил президент.

    По его словам, русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. «Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», – подчеркнул глава государства.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал помнить о русофобии европейцев.

    Комментарии (4)
    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Глава ФСБ попросил время для анализа подготовки по ядерным испытаниям США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСБ Александр Бортников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить дополнительное время для подготовки предложений относительно возможных ядерных испытаний США.

    Такое заявление он сделал в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности России, передает РБК.

    Бортников подчеркнул, что к возможным испытаниям необходимо относиться максимально серьезно, поскольку принятие решений в этой сфере связано с большим количеством нюансов.

    «В связи с этим я прошу Вас дать нам время для того, чтобы в этом всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения», – сказал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    «Победа» опровергла сообщения об аварийной посадке рейса Махачкала – Москва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания «Победа» опровергла информацию об аварийной посадке самолета, следовавшего по маршруту Махачкала – Москва.

    В авиакомпании отметили, что посадка прошла в штатном режиме, передает ТАСС.

    «Победа опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна по маршруту Махачкала – Москва», – заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы готовящейся аварийной посадке судна в аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности.

    В октябре самолет Airbus А320 сообщением Петербург – Баку аварийно сел в Пулково.

    В июне пассажирский самолет, на борту которого находились 152 человека, совершил аварийную посадку в Якутии из-за выявленной технической неисправности двигателя.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Житель Казани задержан за нападение с ножом на подростка в ТЦ

    Следователи сообщили о задержании мужчины, ранившего подростка в ТЦ Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате конфликта в торгово-развлекательном центре Казани подросток был госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с взрослым мужчиной, напавший задержан, сообщили в СУ СКР по региону.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану, мужчину задержали утром 5 ноября. По информации ведомства, в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани между 50-летним обвиняемым и несовершеннолетней произошла словесная перепалка.

    После спора за девушку вступился ее 17-летний знакомый. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся. Пострадавший был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября в Казани с ножом напали на Ирину Шевыреву, сноху известного в Татарстане бизнесмена. Ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. В организации преступления обвинили свекра женщины Станислава Шевырева. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе.

    В октябре мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Летевший из Ставрополя Boeing сел в Москве после сбоя гидросистемы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Boeing 737-800 рейсом из Ставрополя в Москву благополучно осуществил посадку в аэропорту Шереметьево.

    Экипажу удалось совершить штатную посадку после отказа «зеленой» гидросистемы воздушного судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    «В аэропорту Шереметьево в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы», – приводит агентство слова собеседника.

    Обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Ранее приземлявшийся на Камчатке самолет задел фонарь освещения.

    В Ставропольском крае легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

    В начале октября самолет с 77 пассажирами совершил аварийную посадку в Братске.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом итоги визита Мишустина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел очное совещание с Советом безопасности, на котором обсудил работу российской делегации в Китае во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    «Наша правительственная делегация, как вы знаете, только что вернулась из поездки в Китайскую народную республику. Михаил Владимирович подробно доложил мне о результатах этой работы», – отметил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что считает поездку своевременной, содержательной и полезной.

    В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханчжоу на переговоры с главой правительства Китая Ли Цяном. Он заявил о росте турпотока между Россией и Китаем. Российский премьер также сообщил о развитии отношений двух стран вопреки санкциям.

    По итогам встречи Москва и Пекин договорились развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и противодействии санкциям, а также усилить взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону

    Площадь пожара трехэтажного склада в Ростове-на-Дону достигла 1 тыс. кв.м.

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в складском здании, распространившись на территорию в одну тысячу квадратных метров, что вызвало опасения возможного увеличения зоны возгорания.

    Информация о крупном пожаре в складском помещении поступила утром, передает ТАСС. Трехэтажный склад расположен в Ростове-на-Дону по адресу улица Привокзальная, дом четыре.

    По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров. В ведомстве отметили угрозу дальнейшего распространения огня на прилегающие территории.

    В оперативном сообщении говорится: «Город Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4, поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара – 1 000 кв. м., есть угроза распространения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в одном из корпусов отеля в населенном пункте Емельяново в Красноярском крае. Специалисты МЧС локализовали пожар на складе в Астраханской области, где площадь возгорания достигла 12 тыс. квадратных метров. В Южно-Сахалинске МЧС зафиксировало возгорание складского помещения с канцелярскими товарами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сомалийские пираты захватили вышедший из Индии танкер
    Пашинян решил наладить импорт российских товаров через Азербайджан
    Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию на ПМЖ
    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
    В Берлине обрушились с критикой на дирижера Франца за награду от Путина

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации