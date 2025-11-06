Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки БПЛА

В Волгореченске ввели ЧС и усилили меры безопасности после атаки БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Локальный режим ЧС введен на территории Волгореченска после атаки беспилотников. Для проведения необходимых восстановительных работ будут привлечены дополнительные силы и ресурсы, а всех специалистов обеспечат горячим питанием по распоряжению губернатора области Сергея Ситникова.

Специалисты аварийных служб ликвидируют последствия удара на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в городе не пострадало и остается стабильным. Жертв и пострадавших нет, жители слышали работу защитных систем ночью, сообщил Ситников в своем Telegram-канале.

Департаменту здравоохранения поручено отслеживать состояние здоровья населения и при необходимости организовать консультации терапевтов, психологов и кардиологов. Оперативный штаб решил в целях безопасности закрыть на один день детские сады и школы города. Администрация Волгореченска проводит обходы жилья, чтобы убедиться, что жители в безопасности.

Сергей Ситников лично провел выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Волгореченске. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки и поддерживают усиленный режим работы. Угроза новых атак беспилотников к настоящему моменту снята.

4 ноября на электроподстанции в Волгоградской области из-за атаки беспилотников также возникло возгорание.

А ночью 6 ноября в Волгограде в результате массированной атаки украинских дронов погиб мирный житель. На территории промзоны после атаки БПЛА произошло возгорание.