Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки БПЛА

В Волгореченске ввели ЧС и усилили меры безопасности после атаки БПЛА
Власти Костромской области ввели локальный режим ЧС в Волгореченске после ночной атаки украинских беспилотников на объекты города, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
Локальный режим ЧС введен на территории Волгореченска после атаки беспилотников. Для проведения необходимых восстановительных работ будут привлечены дополнительные силы и ресурсы, а всех специалистов обеспечат горячим питанием по распоряжению губернатора области Сергея Ситникова.
Специалисты аварийных служб ликвидируют последствия удара на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в городе не пострадало и остается стабильным. Жертв и пострадавших нет, жители слышали работу защитных систем ночью, сообщил Ситников в своем Telegram-канале.
Департаменту здравоохранения поручено отслеживать состояние здоровья населения и при необходимости организовать консультации терапевтов, психологов и кардиологов. Оперативный штаб решил в целях безопасности закрыть на один день детские сады и школы города. Администрация Волгореченска проводит обходы жилья, чтобы убедиться, что жители в безопасности.
Сергей Ситников лично провел выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Волгореченске. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки и поддерживают усиленный режим работы. Угроза новых атак беспилотников к настоящему моменту снята.
4 ноября на электроподстанции в Волгоградской области из-за атаки беспилотников также возникло возгорание.
А ночью 6 ноября в Волгограде в результате массированной атаки украинских дронов погиб мирный житель. На территории промзоны после атаки БПЛА произошло возгорание.