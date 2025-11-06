  • Новость часаРоссийские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить Россию
    Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС
    Каждый житель Украины задолжал почти 7 тыс. долларов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    6 ноября 2025, 13:14 • Новости дня

    Астронавт из США признался в любви к российским пельменям

    Астронавт из США Уильямс признался в любви к российским пельменям

    Tекст: Вера Басилая

    Американский астронавт Кристофер Уильямс рассказал, что решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Американский астронавт Кристофер Уильямс признался, что ему очень понравились российские пельмени, передает РИА «Новости».

    По его словам, он попробовал это блюдо в России и планирует сам приготовить пельмени у себя на родине после возвращения с Международной космической станции.

    «Мне очень понравились пельмени, очень вкусно, и когда я буду в США, попробую их там приготовить», – поделился Уильямс на пресс-конференции перед стартом.

    Также астронавт рассказал, что увлекается кулинарией вместе с женой, а недавно они впервые попробовали испечь хлеб.

    В дублирующем экипаже стартующего корабля находится еще один американец – Анил Менон. Он выразил желание когда-нибудь отправиться в космос вместе со своей женой Анной, которая тоже включена в отряд астронавтов NASA, передает ТАСС.

    «Я очень хочу, но не знаю, что про это подумают дети. Нужна будет очень хорошая няня, если мы решим так поступить», – отметил Менон на мероприятии в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

    Напомним, запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» ожидается 27 ноября с Байконура. В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также Кристофер Уильямс; в дублирующий – россияне Пётр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, длительность пребывания на станции составит 242 суток.

    Ранее участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    Миссия «Союз МС-28» включает проведение более 40 научных экспериментов.

    5 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва настаивает на возвращении российской дипсобственности Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что имущество с дипиммунитетом удерживается вопреки международным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, США должны возвратить российскую дипломатическую собственность – это требование не подлежит отмене, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил: «Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят».

    Рябков подчеркнул, что действия Вашингтона являются не просто ошибкой, а грубым нарушением всех существующих международных норм, регулирующих вопросы дипломатической собственности. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил бывшего президента США Барака Обаму в изъятии российской дипломатической собственности.

    Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США.

    Россия ранее поднимала вопрос о возврате дипсобственности на переговорах с американской стороной.

    Комментарии (13)
    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин сообщил о телеграмме Дарчиева с разъяснениями слов Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время совещания с членами Совбеза России Владимир Путин отметил, что по вопросу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Москву поступила специальная телеграмма из Вашингтона от посла Александра Дарчиева.

    Посол России в США Александр Дарчиев направил в Москву телеграмму с разъяснениями относительно недавних высказываний президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    «Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала разъяснений от Вашингтона по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Россия заявляла о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Министерство обороны России сообщило о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе уникального эксперимента китайский зонд «Тяньвэнь-1», находясь на расстоянии 30 млн км, впервые заснял межзвездный объект 3I/ATLAS, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Зонд «Тяньвэнь-1» успешно отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, передает ТАСС. Аппарат находился примерно в 30 млн км от объекта и собрал данные, на основании которых была создана анимация движения тела за 30 секунд.

    «Для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи исследовательского аппарата в космосе», – приводит агентство заявление CNSA.

    Открытие самого объекта 3I/ATLAS состоялось 1 июля 2025 года с применением обзорного телескопа, расположенного в Чили. Согласно оценкам специалистов, данный объект стал третьим известным межзвездным телом, посетившим Солнечную систему.

    Подготовка к наблюдению за 3I/ATLAS началась еще в сентябре, при этом «Тяньвэнь-1» продолжает выполнять исследовательские задачи на орбите Марса. Миссия запущена в июле 2020 года и вышла на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и китайские ученые доказали существование океана на Марсе. Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету. Китайский марсоход приступил к исследованию поверхности Марса.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия выразила готовность провести саммит президентов России и США в Будапеште при условии успешной подготовки мероприятия и достижении согласия сторон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил о готовности Будапешта принять мирную встречу президентов России и США, если предварительная работа по ее организации будет успешной, передает ТАСС. По его словам, встреча будет возможна при условии, что обе стороны подготовятся к такому мероприятию и дадут согласие на участие.

    Сийярто заявил: «Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу».

    Министр также подчеркнул, что одна из наиболее значимых тем предстоящих переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября будет касаться урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспективы саммита России и США в Будапеште зависят от позиции американской стороны.

    Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным при условии согласия по вопросу Украины.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 02:00 • Новости дня
    Песков не согласился с тем, что мир ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

    Песков не поддержал мнение о большей по сравнению с 1962 годом ядерной угрозе

    Песков не согласился с тем, что мир ближе к ядерной войне, чем в 1962 году
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не считает, что современный мир приблизился к ядерной войне больше, чем это было во время Карибского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, согласны ли в Кремле, что сейчас мир оказался ближе к ядерной войне, чем в октябре 1962 года. Он ответил: «Мы не стали бы приходить к таким заключениям», – передает ТАСС.

    Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения поручения президента России Владимира Путина проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил изучить возможность подготовки к ядерным испытаниям. Президент назвал серьезным вопросом заявление США о вероятности проведения ядерных испытаний. Песков отметил, что речь идет именно о рассмотрении целесообразности, а не о прямом приказе на подготовку испытаний. Путин также заявил о готовности России отреагировать на ядерные испытания других государств.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 20:22 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии попыток США наладить четкий диалог

    Песков: Москва не видит попыток выстроить четкий диалог со стороны США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не наблюдает попыток Соединенных Штатов выстроить четкий и понятный сторонам диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такое мнение Песков высказал, комментируя противоречивые заявления, поступающие из Вашингтона, передает ТАСС.

    «Пока не фиксируем», – отметил он в ответ на вопрос, фиксирует ли Москва попытки выстроить диалог.

    Ранее Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Ученые анонсировали самую мощную магнитную бурю года

    ИКИ РАН: В пятницу Землю затронет самая мощная геомагнитная буря уровня G4-G5

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые сообщили о приближении к Земле крайне мощного облака солнечной плазмы, способного вызвать рекордную геомагнитную бурю.

    В пятницу Земля столкнется с самой сильной геомагнитной бурей года, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    По их оценкам, буря может войти в число сильнейших за последние несколько лет. Ученые уже составили первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, и сделали предварительный прогноз геомагнитной активности.

    Этот прогноз пока не учитывает самый мощный выброс, произошедший в ночь на четверг, поэтому ожидается, что в течение дня расчет пересчитают, и показатели усилятся.

    Уже сейчас даже ослабленная версия прогноза обещает бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных, однако с высокой вероятностью шкала повысится до уровней G4-G5 – максимальных для подобного рода явлений.

    Модели показывают, что основной удар обойдет Землю стороной: ядро выброшенной плазмы, по расчетам, пройдет мимо, а планета окажется лишь на периферии. Однако ученые отмечают, что подобные прогнозы не всегда сбываются – предыдущие выбросы, которые должны были пройти на десятки млн. километров мимо, уже вызвали сильные планетарные бури.

    Эксперты отмечают, что визуальный мониторинг указывает: практически все облака плазмы, выброшенные Солнцем в последние сутки, движутся к Земле, что может привести к дополнительному усилению геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле минувшей ночью начались магнитные бури планетарного масштаба.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 08:35 • Новости дня
    Эксперт Разбегин рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

    Разбегин заявил о необходимости 6 тыс. км путей для тоннеля между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. километров железнодорожного полотна для соединения железных дорог России и США, передает РИА «Новости».

    Разбегин отметил, что нужно проложить порядка 4 тыс. километров дороги у нас и около 2 тыс. км на Аляске.

    «И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», – заявил ученый.

    Ученый отметил, что проект тоннеля включает только железнодорожные пути, поскольку поезда считаются наиболее эффективным видом транспорта для таких маршрутов. По мнению Разбегина, тоннель может стать крупной транспортно-логистической магистралью, объединяющей практически все железные дороги мира в единую сеть.

    Проработка технических решений по строительству подобного тоннеля ведется уже c 1990-х. Перспективная схема предполагает устройство двух железнодорожных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками для обслуживания.

    Особенностью будущей конструкции станет ее разделение на три части, с учетом расположения двух островов в Беринговом проливе. Короткая часть тоннеля между островами составит 4,5 км, а две остальные по длине будут сопоставимы с Евротоннелем между Францией и Британией. Общая длина подводной части может быть от 98 до 112 км.

    Ранее Разбегин заявил, что проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.

    Длина тоннеля через Берингов пролив в зависимости от проекта может достичь 112 км с учетом использования двух островов.

    Президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова транспортная и экономическая востребованность этого проекта и кто заинтересован в его реализации.

    Комментарии (3)
    6 ноября 2025, 02:46 • Новости дня
    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о геомагнитных бурях

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4 – от сильных до очень сильных, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Выброс солнечной плазмы ударит по Земле в пятницу, 7 ноября», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram.

    Математическое моделирование и визуальный контроль подтверждают приход «крупного выброса солнечной плазмы» к Земле примерно около 12.00 мск. Ожидается, что геомагнитные бури достигнут уровня G3-G4, « то есть от сильных до очень сильных».

    «В пятницу будем смотреть как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой», – говорится в сообщении. Прогноз по ожидаемым магнитным бурям должен появиться утром в день события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вторая за сутки вспышка максимального класса интенсивности.


    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака

    Жители Москвы смогли наблюдать яркую «суперлуну» сквозь облака

    В Москве смогли увидеть яркую «суперлуну» сквозь облака
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице, несмотря на облачную погоду, московские жители смогли полюбоваться самой крупной в году «суперлуной», наблюдаемой вечером пятого ноября.

    Самая большая полная Луна года предстала перед жителями Москвы вечером пятого ноября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС. Вначале спутник Земли был едва заметен за облаками и лишь после 19:00, когда небо очистилось, москвичи наблюдали его яркое свечение без помех.

    Астроном Людмила Кошман из Московского планетария сообщила, что расстояние между Землей и Луной в этот день сократилось до минимальных в текущем году 356 961 км. По ее словам, благодаря этому Луна выглядела примерно на 10% ярче обычного.

    «Полнолуние произошло 5 ноября в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут», – пояснила Кошман. Она добавила, что не каждое полнолуние считается «суперлунием»: такое событие случается только тогда, когда фаза полной Луны совпадает с максимальным сближением орбиты спутника с Землей.

    Следующее яркое полнолуние прогнозируется на 5 декабря, однако дистанция между Луной и Землей будет больше, как и временной интервал между значимыми астрономическими событиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла мощная вспышка уровня M5.0, максимальное излучение которой зафиксировали в 13.11 по московскому времени и подобного явления на звезде не наблюдали с конца сентября. Астроном из Крыма Геннадий Борисов обнаружил новую комету, у которой зарегистрировали резкий рост яркости и необычные орбитальные параметры.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 05:18 • Новости дня
    На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

    Tекст: Антон Антонов

    Второй крупный выброс плазмы в сторону Земли зафиксирован на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Ушел к Земле в погоню за первым», – сообщила лаборатория в Telegram.

    Так называемое вспышечное событие получило оценку мощности M8.65, а его максимум был зафиксирован в 01.07 мск.

    Облако плазмы, согласно информации специалистов, оказалось еще более массивным и быстрее предыдущего выброса. Сейчас оно движется по направлению к Земле со скоростью около 1 тыс. км/с, практически догоняя первый выброс, который произошел ранее.

    «По Земле оно ударит в пятницу сразу вслед за первым, которое догонит и частично поглотит по дороге», – говорится в сообщении.

    Влияние этой активности на магнитную обстановку Земли пока пересчитывается. Финальный прогноз геомагнитных бурь ученые планируют опубликовать только в ночь на пятницу. По предварительной оценке, если последствия выбросов ограничатся бурей уровня G4, это будет удачным сценарием. Однако, как отмечают специалисты, учитывая силу события, существует риск достижения самого высокого уровня магнитных бурь – G5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория сообщала, что в пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле первого мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Магнитные бури средней и высокой силы зафиксированы в планетарном масштабе

    Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле ночью

    Tекст: Мария Иванова

    Планетарные магнитные бури, вызванные неожиданно мощными выбросами плазмы с края Солнца, охватили Землю и, вероятно, усилятся в течение ближайших суток, предупредили ученые.

    Мощные магнитные бури зафиксированы на планете ночью 6 ноября, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, уровень геомагнитной активности достиг значения Kp от G2 до G3 – это означает, что на Земле наблюдаются бури от средней до сильной интенсивности.

    Как отмечают специалисты, причиной нынешних магнитных бурь стали выбросы плазмы, возникавшие на Солнце двое-трое суток назад. По расчетам, эти выбросы не должны были затронуть Землю, поскольку вспышки случились, когда активные центры солнечной активности находились на самом краю светила. Однако облака плазмы сместились в сторону планеты и оказались значительно более широкими и быстрыми, чем предполагали предыдущие модели.

    Ученые предупреждают, что возмущения геомагнитного поля могут сохраняться до суток, а, скорее всего, не прекратятся вовсе, а перейдут в основную фазу уже завтра. Ожидается поступление новых порций плазмы, которые могут вызвать еще более мощные магнитные явления. Эксперты считают, что ситуация требует особого внимания – прогноз на ближайшие сутки остается крайне тревожным.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    Накануне произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка на Солнце.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 05:31 • Новости дня
    США на фоне шатдауна объявили о введении ограничений на космические запуски

    Глава FAA Бедфорд: США вводят ограничения на космические запуски

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне приостановки работы американского правительства будут введены ограничительные меры, затрагивающие сферу космических запусков, сообщил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд.

    FAA предпринимает шаги во взаимодействии с «партнерами в коммерческой авиационной отрасли». По словам Бедфорда, вводимые меры выходят за пределы регулирования коммерческого воздушного пространства. «Это будет включать ограничения на космические запуски», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шатдаун (приостановка работы правительства) в США длится уже 36 дней, что стало новым рекордом для страны. Правительственные учреждения США не работают с 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать закон о продлении финансирования федеральных ведомств.


    Комментарии (0)
    Главное
    Сомалийские пираты захватили вышедший из Индии танкер
    Пашинян решил наладить импорт российских товаров через Азербайджан
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
    Психолог: Современные дети не стали хрупче советских ровесников

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации