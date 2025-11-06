Астронавт из США признался в любви к российским пельменям

Астронавт из США Уильямс признался в любви к российским пельменям

Tекст: Вера Басилая

Американский астронавт Кристофер Уильямс признался, что ему очень понравились российские пельмени, передает РИА «Новости».

По его словам, он попробовал это блюдо в России и планирует сам приготовить пельмени у себя на родине после возвращения с Международной космической станции.

«Мне очень понравились пельмени, очень вкусно, и когда я буду в США, попробую их там приготовить», – поделился Уильямс на пресс-конференции перед стартом.

Также астронавт рассказал, что увлекается кулинарией вместе с женой, а недавно они впервые попробовали испечь хлеб.

В дублирующем экипаже стартующего корабля находится еще один американец – Анил Менон. Он выразил желание когда-нибудь отправиться в космос вместе со своей женой Анной, которая тоже включена в отряд астронавтов NASA, передает ТАСС.

«Я очень хочу, но не знаю, что про это подумают дети. Нужна будет очень хорошая няня, если мы решим так поступить», – отметил Менон на мероприятии в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Напомним, запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» ожидается 27 ноября с Байконура. В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также Кристофер Уильямс; в дублирующий – россияне Пётр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, длительность пребывания на станции составит 242 суток.

Ранее участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

Миссия «Союз МС-28» включает проведение более 40 научных экспериментов.