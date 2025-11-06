«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.3 комментария
Астронавт из США признался в любви к российским пельменям
Астронавт из США Уильямс признался в любви к российским пельменям
Американский астронавт Кристофер Уильямс рассказал, что решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.
Американский астронавт Кристофер Уильямс признался, что ему очень понравились российские пельмени, передает РИА «Новости».
По его словам, он попробовал это блюдо в России и планирует сам приготовить пельмени у себя на родине после возвращения с Международной космической станции.
«Мне очень понравились пельмени, очень вкусно, и когда я буду в США, попробую их там приготовить», – поделился Уильямс на пресс-конференции перед стартом.
Также астронавт рассказал, что увлекается кулинарией вместе с женой, а недавно они впервые попробовали испечь хлеб.
В дублирующем экипаже стартующего корабля находится еще один американец – Анил Менон. Он выразил желание когда-нибудь отправиться в космос вместе со своей женой Анной, которая тоже включена в отряд астронавтов NASA, передает ТАСС.
«Я очень хочу, но не знаю, что про это подумают дети. Нужна будет очень хорошая няня, если мы решим так поступить», – отметил Менон на мероприятии в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.
Напомним, запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» ожидается 27 ноября с Байконура. В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также Кристофер Уильямс; в дублирующий – россияне Пётр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, длительность пребывания на станции составит 242 суток.
Ранее участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.
Миссия «Союз МС-28» включает проведение более 40 научных экспериментов.