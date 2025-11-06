Графики отключения света ввели по всей Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Графики отключения света будут действовать в четверг по всей территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

В сообщении ведомства отмечается: «Сегодня с 8.00 до 22.00 (с 9.00 до 23.00 мск) на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей».

Минэнерго Украины пояснило, что ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы. Решение принято на фоне сохраняющегося дефицита электроэнергии и перегрузки энергосети.

Последнее подобное масштабное отключение было зафиксировано 3 ноября. Оно затронуло не только жилые дома, но и промышленные предприятия. 2 ноября была полностью обесточена часть ДНР, находящаяся под контролем Киева.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на Украине происходят массовые многочасовые отключения света с 10 октября.