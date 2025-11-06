«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.0 комментариев
Графики отключения света ввели по всей Украине
По решению властей с утра и до вечера по всей Украине включили жесткие графики отключения электроэнергии для населения и предприятий.
Графики отключения света будут действовать в четверг по всей территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.
В сообщении ведомства отмечается: «Сегодня с 8.00 до 22.00 (с 9.00 до 23.00 мск) на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей».
Минэнерго Украины пояснило, что ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы. Решение принято на фоне сохраняющегося дефицита электроэнергии и перегрузки энергосети.
Последнее подобное масштабное отключение было зафиксировано 3 ноября. Оно затронуло не только жилые дома, но и промышленные предприятия. 2 ноября была полностью обесточена часть ДНР, находящаяся под контролем Киева.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на Украине происходят массовые многочасовые отключения света с 10 октября.