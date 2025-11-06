Rockstar Games уволила сотрудников за обсуждение секретных данных GTA

Rockstar Games уволила сотрудников за утечку данных о GTA

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Rockstar Games, разработчик знаменитой серии Grand Theft Auto, уволила около 30-40 сотрудников после утечки внутренней информации, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя Rockstar Games, увольнения связаны исключительно с нарушением политики конфиденциальности: «На прошлой неделе мы приняли меры против небольшого числа людей, которые, как было установлено, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что нарушает корпоративную политику. Это никак не связано с профсоюзной деятельностью», – заявил представитель компании.

Ряд уволенных работали в подразделениях компании в Канаде и Британии. При этом в британском союзе независимых работников считают, что все лишившиеся работы сотрудники участвовали в организации профсоюза, и действия руководства расценивают как препятствие этим попыткам. В союзе добавили, что обсуждения велись на форуме, посвящённом как раз созданию профсоюза, а среди посторонних лиц на этом ресурсе были организаторы профдвижения.

Rockstar Games ожидает выпуск шестой части GTA в мае 2026 года, хотя ранее релиз был запланирован на 2025 год. За всю историю продаж пятая часть GTA разошлась тиражом более 200 млн копий, уступая по популярности только Minecraft. В связи с этим компания строго следит за сохранением секретов, связанных с будущими проектами.

