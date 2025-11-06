Беспилотник «Князь Вещий Олег» применили в зоне спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО) для разведки на дистанции до 45 км начали применять в зоне спецоперации, передает ТАСС. Чадаев добавил, что дрон отличается высокой выживаемостью, поскольку ВСУ путают аппарат со своими беспилотниками,.

Чадаев отметил, что развитие средств FPV-ПВО привело к уничтожению разведывательных беспилотников с обеих сторон. «У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне. Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах», – рассказал Чадаев.

По его словам, аппарат прост в ремонте, детали можно напечатать на 3D-принтере. У «Князя Вещего Олега» нет сложной системы запуска. При этом аппарат может все то же самое, что и дорогостоящие разведчики, подчеркнул глава «Ушкуйника».

Чадаев отметил, что оптоволоконные дроны-камикадзе нуждаются в целеуказаниях с воздуха. По его словам, КВО закрывает зону в 30-40 км для разведки, доразведки, целеуказания, объективного контроля работы того же FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский».

Чадаев также сообщил, что на программно-аппаратном уровне была произведена интеграция «Князя Вещего Олега» с «Князем Вандалом Новгородским». Оператор «Князя Вандала» может видеть не только картинку со своего дрона, но и изображение, которое дает КВО, уточнил глава «Ушкуйника».

