Суд ФРГ приговорил медбрата к пожизненному сроку за убийства десяти пациентов

В Германии медбрат получил пожизненное заключение по делу об умышленных убийствах пациентов паллиативного отделения больницы и попытках убить еще несколько человек.
Суд города Ахен на западе Германии приговорил медбрата к пожизненному заключению за убийство десяти пациентов и попытку убийства еще двадцати семи, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Речь идет о преступлениях, совершенных в 2023–2024 годах в паллиативном отделении больницы города Вюрзелен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
Согласно обвинительному заключению, 44-летний мужчина делал пациентам смертельные инъекции во время ночных смен. «Он хотел тишины и покоя во время ночной смены», – сообщается в материалах дела.
Медбрат был задержан в июле 2024 года сначала по подозрению в 11 попытках убийства. Однако по ходу следствия количество выявленных эпизодов только росло. В середине февраля прокуратура Ахена предъявила ему обвинения в пяти убийствах и 25 попытках убийства, но расследование не закончилось, затем мужчине добавили еще обвинения по новым фактам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине начался судебный процесс над врачом, обвиняемым в убийстве 15 пациентов.
Врача арестовали в апреле 2025 года по подозрению в убийстве людей с помощью препаратов, вызывающих паралич дыхательных мышц.
Ранее сотрудницу больницы в Германии заподозрили в убийстве четырех человек.