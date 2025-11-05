Суд ФРГ приговорил медбрата к пожизненному сроку за убийства десяти пациентов

Немецкий суд дал пожизненный срок медбрату за убийство десяти пациентов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд города Ахен на западе Германии приговорил медбрата к пожизненному заключению за убийство десяти пациентов и попытку убийства еще двадцати семи, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Речь идет о преступлениях, совершенных в 2023–2024 годах в паллиативном отделении больницы города Вюрзелен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

Согласно обвинительному заключению, 44-летний мужчина делал пациентам смертельные инъекции во время ночных смен. «Он хотел тишины и покоя во время ночной смены», – сообщается в материалах дела.

Медбрат был задержан в июле 2024 года сначала по подозрению в 11 попытках убийства. Однако по ходу следствия количество выявленных эпизодов только росло. В середине февраля прокуратура Ахена предъявила ему обвинения в пяти убийствах и 25 попытках убийства, но расследование не закончилось, затем мужчине добавили еще обвинения по новым фактам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине начался судебный процесс над врачом, обвиняемым в убийстве 15 пациентов.

Врача арестовали в апреле 2025 года по подозрению в убийстве людей с помощью препаратов, вызывающих паралич дыхательных мышц.

Ранее сотрудницу больницы в Германии заподозрили в убийстве четырех человек.