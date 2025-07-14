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Врач паллиативной медицины обвинен в убийстве 15 пациентов в Берлине
Судебный процесс над врачом паллиативной медицины, обвиняемым в убийстве по меньшей мере 15 пациентов, начался в Берлинею
Заседания проходят в земельном суде города, который назначил 35 слушаний вплоть до 28 января 2026 года, сообщает ТАСС.
По версии следствия, 40-летний врач убивал пациентов с сентября 2021 года по июль 2024 года, вводя им анестетик и мышечный релаксант. Последний препарат вызывал паралич дыхательных мышц, что приводило к остановке дыхания и смерти. Самая молодая жертва была 25 лет, самая пожилая – 94 года.
Правоохранители проверяют еще 75 подозрительных случаев, связанных с деятельностью этого врача, поэтому число погибших может увеличиться. Прокуратура уверена, что обвиняемый действовал «из низких побуждений», осознанно убивая находившихся в беспомощном состоянии людей. С августа 2024 года подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство здравоохранения Кировской области начало проверку после сообщений о причастности анестезиолога к убийству десяти ветеранов. Подозреваемый медбрат записал видеообращение по этому делу.