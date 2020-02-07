Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат записал видеообращение

Медбрат-анестезист из Кировской области Сергей Вольф, которого ранее заподозрили в намеренном убийстве ветеранов, записал видеообращение, заявив о своей невиновности.

«Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу СК доказать мою невиновность, найти и наказать тех, кто оклеветал меня», – сказал Вольф в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Мужчина также попросил оставить его и близких в покое.

«Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», – заключил он.

Ранее в соцсетях появилась информация о причастности Вольфа к убийству десяти ветеранов. Сообщалось, что в обсуждении на портале «Двач» некий медик-анестезист рассказал, что намеренно убивает своих пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает «Комсомольская правда».

При этом неизвестный якобы выложил фотографию своего бейджа, на котором были указаны имя, отчество и профессия. В итоге предполагаемым убийцей оказался медицинский брат-анестезист Сергей Вольф, который работает в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

«По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежит сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента», – заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Прокуратура региона также начала проверку по этому поводу.