Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил военных разведчиков с праздником, отметив их роль в поддержании стратегического паритета, защите интересов и безопасности России.
Президент России Владимир Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания. Своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами, защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы, в том числе в самых разных точках планеты», – отметил президент.
Путин подчеркнул, что военные разведчики с высокой самоотдачей работают на самых опасных участках спецоперации на Украине, вскрывают планы противника и проводят дерзкие рейды. «Вы всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», – заявил президент.
«Символично, что в этот день вы открываете мемориал «Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца». Память о боевых товарищах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, священна», – заявил Путин.
Путин выразил уверенность, что сотрудники военной разведки и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи, и пожелал им крепкого здоровья, удачи и благополучия семьям.