СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне тревоги
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
В Николаеве, расположенном на юге Украины, прогремел взрыв на фоне действующей воздушной тревоги, передает РИА «Новости». О происшествии сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале: «В Николаеве слышен звук взрыва».
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент происшествия по всей Николаевской области был активирован сигнал воздушной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы сообщил о взрывах во время воздушной тревоги. Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске. Взрывы также прогремели в Хмельницкой области на Украине.