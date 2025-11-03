Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты

Эксперт Козюлин разъяснил предстоящий запуск США межконтинентальной ракеты

Tекст: Олег Исайченко

«Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, не оснащенной ядерной боеголовкой, – это довольно стандартная процедура для проверки надежности боеприпаса или даже каких-то отдельных параметров периферийного оборудования. Это не испытания ядерного оружия, начать которые глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Подобные испытания проводят множество стран, в том числе и Россия. При этом, судя по всему, Вашингтон предупредил Москву об этом заранее во избежание недопонимания и неправильного толкования маневров, но эта информация не для СМИ или общественности.

Наши страны вышли из соглашения СНВ-3, но прямые российско-американские договоренности по этому вектору сохраняются и работают», – детализировал собеседник.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, сообщило, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

На прошлой неделе Трамп объявил в соцсетях, что приказал министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку, по его словам, Россия и Китай продолжают испытания своих арсеналов.

Министр энергетики Крис Райт позже пояснил, что испытания не будут включать в себя реальные детонации, подобные тем, что проводились в стране ранее. Вместо этого будут задействованы все остальные компоненты ядерного оружия, чтобы гарантировать их способность спровоцировать атомный взрыв.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Военными были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский ядерный щит спрячут от слежки натовского искусственного интеллекта.