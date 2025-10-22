  • Новость часаРоссийские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    22 октября 2025, 21:10 • Общество

    Ядерным силам России придется превзойти искусственный интеллект НАТО

    Ядерным силам России придется превзойти искусственный интеллект НАТО
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски нескольких межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность российских систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта.

    В среду президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Военными были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

    Согласно данным пресс-службы Кремля, с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева».

    Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

    Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме. Был проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены.

    Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ напомнил, что системы «Ярс» и «Синева» – это модернизированные советские разработки «и сомнений в их надежности давно нет».

    «Смысл учений скорее заключался в отработке функционирования системы управления ядерными силами, что и было проделано. Разумеется, периодические ракетные стрельбы нужны для подтверждения высоких характеристик надежности», – пояснил Кашин.

    По мнению эксперта, ракеты «Ярс» и «Синева» способны преодолевать существующие и перспективные системы ПРО потенциального противника. «Эти системы базируются на разработках времен холодной войны, но ушли от них очень далеко. Уже в постсоветское время был разработан комплекс «Тополь-М», а его развитием стал «Ярс». Основанная на старых прототипах «Синева» тоже более совершенная разработка», – пояснил спикер.

    По его словам, у США на вооружении стоят ракеты времен холодной войны Minuteman III и Trident в различных модификациях. Современные китайские баллистические ракеты тоже базируются на разработках семидесятых годов прошлого столетия. Среди них Dongfeng 5. Проектирование твердотопливной МБР Dongfeng-41 началась в середине восьмидесятых.

    «Для таких сложных систем совершенно нормально, чтобы последовательно развивать старую базовую конструкцию, придавая ей новые возможности. В американских ракетах заменялись отдельные агрегаты и узлы для продления их срока службы, вносились отдельные изменения, например, устанавливались более чувствительные взрыватели. У России более новые системы. У «Синевы» выросла точность, дальность и нагрузка, установлена новая система управления. На ее основе появилась Р-29РМУ2.1 «Лайнер» – жидкостная баллистическая ракета подводного базирования», – рассказал Кашин.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов особо отметил слаженность действий различных компонентов «ядерной триады», что продемонстрировала синхронная работа из Единого Национального центра управления обороной.

    «Все цели были поражены точно и своевременно. Это указывает на готовность, если потребуется, нанести ответный встречный удар. Но главная особенность этих учений в том, что это было предупреждение в первую очередь европейцам, а не американцам. Сегодня Евросоюз предпринимает ряд шагов, которые провоцируют серьезный конфликт между Россией и ЕС. И чтобы напомнить, что Россия является ядерной державой, была проведена эта тренировка, хотя она и плановая», – считает Кнутов.

    По его словам, стратегический ракетный комплекс «Ярс» может нанести удар с неожиданных позиций, что «обеспечивает ему повышенную живучесть». «Ракета «Синева» отличилась хорошими характеристиками по дальности и точности. Пуск такой ракеты даже с места базирования атомного подводного крейсера позволяет поразить цели в любой точке на территории США. А использование Ту-95МС с крылатыми ракетами – это уже обыденность, потому что подобные средства поражения Россия использует в местах проведения СВО», – подчеркнул Кнутов.

    При этом учения с такого рода стрельбами – это всегда особый процесс, который «во многом является аналогом боевых действий». «Когда цели поражаются успешно, то это означает, что занятия и тренировки идут в соответствии с плановой боевой учебой», – добавил Кнутов. Он также отметил, что в ходе учений использовались не шахтные ракеты, а мобильные, которые «имеют большую живучесть за счет сложности определения координат их базирования».

    Участие дальних бомбардировщиков Ту-95МС говорит об эффективной интеграции «старых» носителей с современными крылатыми ракетами, акцентирует Кашин. «Это совершенно естественно, потому что эффективно. В данном случае от самолетов не требуется преодолевать противовоздушную оборону противника. Физически Ту-95МС – это довольно новые самолеты, но их нельзя сравнивать с американскими B-52, которые производились до начала 60-х годов, а дальше только модернизировались. Ту-95МС отличаются от предыдущих версий и производились в 80-е годы», – пояснил спикер.

    В будущем задача поддержания численности и возможностей дальней бомбардировочной авиации будет заключаться в замене самолетов на новые типы машин, «но со своей ролью летающих пусковых установок для крылатых ракет Ту-95МС будут справляться еще десятилетия». Также перед Россией стоит задача вывода из эксплуатации существующих систем, например, Р-36М2 «Воевода», и замены их на новые комплексы.

    «Главное – это внедрение комплекса «Сармат». Первые ракеты уже поставлены на опытное дежурство, но были отдельные сообщения о сложностях с этими ракетами. Будем надеяться, что развертывание комплекса будет проходить в значительных масштабах. Он заменит ракеты «Воевода» и станет важнейшим вкладом в рост боевых возможностей российских стратегических ядерных сил», – прогнозирует Кашин.

    В России также развернут новый гиперзвуковой комплекс «Авангард», который использует находившиеся на хранении старые межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ (РС-28). «Плюс – у России есть принципиально новые системы, такие как беспилотный подводный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон» и стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой «Буревестник», – рассказал Кашин.

    Кнутов добавляет, что приоритетом станет развитие гиперзвукового оружия воздушного, наземного и морского базирования. Помимо уже применяемых в СВО ракет «Кинжал», ожидается появление новых гиперзвуковых систем.

    «Россия опережает другие страны в разработке гиперзвукового оружия на 5-10 лет. Комплекс «Авангард» невозможно перехватить существующими системами ПРО. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» с подводных лодок проекта «Ясень» также будут наращиваться в количестве», – отмечает эксперт.

    Одновременно, напоминает Кашин, создаются перспективные комплексы средней дальности, потому что перед Россией стоит задача «адаптации к новой реальности». Помимо комплекса «Орешник», разрабатываются другие системы, «которые будут играть все большую роль в российском арсенале, потому что значительная доля угроз для нас исходит из Европы».

    «В будущем гиперзвуковые комплексы будут играть важную роль в качестве средств преодоления ПРО. Но не все типы ракет будут способны нести маневрирующие гиперзвуковые планирующие блоки. Тот же «Сармат» будет рассчитан на широкую номенклатуру боевых частей. Плюс – есть принципиально новые перспективные стратегические средства доставки ядерного оружия. Все это в сумме придаст новое качество ядерным силам», – прогнозирует Кашин.

    Эксперты также сходятся во мнении, что на управление и эффективность российского ядерного щита в ближайшем будущем будет влиять развитие кибервойск и технологий искусственного интеллекта.

    «Одной из особенностей новой реальности является быстрое развитие ИИ, что меняет темпы обработки разведывательной информации со спутников. Это может привести к росту уязвимости мобильных ракетных комплексов и отчасти повлиять на уязвимость морских носителей ядерного оружия. Поэтому нужно одновременно развивать несколько направлений и иметь широкую номенклатуру систем», – считает Кашин.

    Новые возможности обработки информации «будут менять всю расстановку сил и на тактическом уровне, потому что они позволяют давать информацию в реальном времени, и на стратегическом». «Уже есть перспективные наработки обнаружения подводных лодок в погруженном положении. Придется менять подходы к составу стратегических ядерных сил и приоритету их развития. Поэтому сейчас инвестиции идут в совершенно разные типы систем, чтобы обеспечить потенциал сдерживания во что бы то ни стало», – подчеркнул Кашин.

    «Дроны воздушной обороны должны входить в арсенал всех российских систем, которые используют ядерное оружие... Эти средства будут развиваться быстрыми темпами и широко применяться в ядерной триаде. Особенно это касается точности поражения, что позволит сократить мощность самих боеприпасов, снизить сопутствующий ущерб и решать более важные задачи меньшими силами», – добавил Кнутов.

    Также в ближайшее десятилетие для поддержания и развития ядерного щита в долгосрочной перспективе нужно прилагать все возможные усилия для подготовки нового поколения инженеров, конструкторов и военных специалистов, модернизировать инфраструктуру, в том числе шахтные позиции, базы подводных лодок и аэродромы.

    «Строительство капониров и укрытий, обеспечение безопасности аэродромов базирования стратегической авиации – это первоочередная задача. Она должна решаться не только нашими военными, но и разработчиками систем, которые будут обеспечивать живучесть «стратегов», – отметил Кнутов.

