Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
Политолог Ткаченко: Бельгии не удалась «новая дипломатия» в диалоге с Россией
Отказ главы минобороны Бельгии Тео Франкена от угроз «стереть Москву с лица земли» говорит о том, что такая риторика в адрес России была признана неформатной даже бельгийским истеблишментом. Но смягчения заявлений от руководства ЕС ждать все равно не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.
«Опровержение главой минобороны Бельгии Тео Франкеном угроз «стереть Москву с лица земли» – это очень хороший знак того, что Брюссель возвращается к нормальному дипломатическому языку», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Классическая российская дипломатия пользуется стандартными и общепринятыми фразами, за каждой из которых стоят многовековые традиции и смыслы. Брюссель же пытался «играть» с нами своеобразным новым дипломатическим стилем, когда можно бросать слова, как мусор, а затем придавать им любое значение по ситуации», – пояснил он.
«Иногда такая «новая дипломатия» позволяет формировать вокруг ярких или скандальных идей и высказываний новую позицию или даже некий общественный консенсус. Но в данном случае риторика Франкена была, очевидно, признана неформатной даже бельгийским истеблишментом и обществом в целом», – продолжил спикер.
«Уникальность дипломатии заключается в том, что она существует до тех пор, пока стороны хотя бы ритуально признают друг друга. Понятно, что после таких заявлений мы ни в каком формате не стали бы рассматривать бельгийцев, как партнеров по переговорам. Потому Франкену пришлось облекать свои извинения в такую немного нелепую форму», – детализировал аналитик.
«Но ждать изменения риторики от европейских чиновников, вроде председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не стоит. Классическая дипломатия отталкивается от суверенитета государства, а институтам ЕС никто не передавал полномочия в сфере международных отношений. Фон дер Ляйен и ей подобные пытаются посредством дипломатических, политических и пиар-трюков отвоевать себе больше пространства для того, чтобы говорить от имени Евросоюза», – заключил он.
Ранее глава минобороны Бельгии Тео Франкен опроверг свои угрозы «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости». Чиновник попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету De Morgen, которая, якобы «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.
Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты – Humo – говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО. Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Москва не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.
В указанном заявлении Франкен ранее пригрозил России последствиями, если Брюссель подвергнется атаке российской ракетой. «Мы стерли бы Москву с лица земли», – приводит его слова RTBF.
Российское посольство в Бельгии назвало эти слова ненормальными и опасными, и подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.
В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он считает, что слова Франкена «можно расценивать, как только риторику». Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать бельгийскую территорию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии при таком сценарии.