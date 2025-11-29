Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.5 комментариев
Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибыл на фронт после увольнения, но украинские командиры отказываются принимать его в свои подразделения, заявил находящийся в СИЗО оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.
По словам депутата Рады Александра Дубинского, Ермак прибыл в расположение командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. При этом парламентарий сообщил, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака в свои подразделения, а Мадьяр принял его по личной просьбе Зеленского, передает ТАСС.
Дубинский добавил, что у Ермака пока нет конкретного места службы. Он считает, что такое решение экс-чиновника связано с попыткой скрыться от следственных действий антикоррупционного органа, поскольку, по мнению депутата, в зоне боевых действий вручать повестки и проводить обыски сложно.
Кроме того, офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила Ермаку присоединиться к ее взводу в качестве оператора беспилотника. «Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. Реально мне нужны бойцы, мне очень не хватает», – написала она на своей странице в Facebook* (Meta* признана экстремистской и запрещена в России).
Сама Черновол отметила, что Ермак начнет службу как обычный боец без прошлого, с перспективой стать пилотом дрона. Она подчеркнула, что новая жизнь на фронте серьезно отличается от прежней деятельности экс-чиновника.
Ранее НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Киеве. После обысков Ермак подал в отставку.
Эксперты допустили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.
Ермак рассказал газете New York Post о своем отправлении на передовую сразу после заявления об отставке.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Олег Царев отметил, что Ермак не будет рисковать и не станет идти в атаку на российские войска.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ