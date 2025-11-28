Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.13 комментариев
Песков назвал примерные сроки встречи Путина с делегацией США
Песков: Путин встретится с делегацией США в начале следующей недели
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США пройдут в Москве в первой половине следующей недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин встретится с делегацией переговорщиков из США в первой половине следующей недели, передает ТАСС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что конкретная дата будет объявлена позже.
«Мы объявим день недели своевременно», – заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе.
Песков также отметил, что дата визита спецпосланника США будет объявлена официально, когда придет время.