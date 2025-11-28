Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Дата визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву будет объявлена официально, когда придет время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе.