Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

Baidu: Москва и Пекин нанесли синхронный экономический «удар» по Токио

Tекст: Алексей Дегтярёв

Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.

Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.

Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.

Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.

В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.