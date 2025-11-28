В Москве спасли кота с тяжелыми множественными пулевыми ранениями

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, кот по кличке Тимофей поступил в зеленоградскую ветклинику с множественными пулевыми ранениями после прогулки в частном секторе. Владельцы рассказали, что животное оказалось в опасности во время обычной прогулки.

По данным ветеринаров, у кота были пробиты кишечник в 24 местах и селезенка в двух. Пули также повредили грудную клетку и мышцы бедра. Специалисты провели сложную операцию, которая длилась более трех часов.

В настоящее время, по информации клиники, кот Тимофей идет на поправку. Его состояния стабильное, а все раны успешно зажили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Петербурга предоставили спасателям патрульный катер для спасения кота, застрявшего в облицовке набережной Фонтанки.

Жительница Уфы совершила наезд на домашнего кота два раза и объяснила свои действия недовольством поведением животного.

Петербургский суд оставил кота Тимофея у женщины после рассмотрения всех документов и обстоятельств дела.