Министр обороны Румынии ушел в отставку из-за скандала
Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну решил покинуть свой пост после разразившегося вокруг его образования скандала.
Министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку, сообщает ТАСС.
Главной причиной ухода стал скандал, связанный с его образованием. В заявлении министр отметил, что не желает, чтобы обсуждение допущенных им ошибок в прошлом мешало руководству страны.
«Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной», – заявил Моштяну, его слова приводит канал Digi24.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии заявили о намерении сделать румынскую армию второй по мощи на восточном фланге НАТО после Польши.
Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X для усиления контроля государственной границы.