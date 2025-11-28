Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
СК продолжил расследование дела о разрушении дамбы в Орске
Продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности и халатности, приведшем к разрушению дамбы в Орске весной 2024 года, сообщили в следственном управлении СК по Оренбургской области.
Расследование проводится по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и других работ, а также по статье о халатности, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Предоставление более подробной информации на данном этапе расследования преждевременно и противоречит интересам предварительного следствия.
Ранее расследование Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве дамбы и неточности в проектных решениях, в том числе в расчетах расхода воды, подготовке водохранилища и соблюдении требований к эксплуатации гидротехнических сооружений.
Управление ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска привлекли к административной ответственности.
Напомним, в прошлом году паводок в Оренбургской области стал самым многоводным за всю историю. Тогда в середине апреля там подтопило почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.
В начале этого года в Орске удалось избежать осложнений при паводке.