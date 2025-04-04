Мэр Орска Воробьев рассказал о ситуации с паводком в городе

Tекст: Алексей Дегтярев

Пик паводка уже пройден, и в настоящее время уровень воды в реках продолжает падать, пояснил Воробьев РИА «Новости».

Это стало возможным благодаря заблаговременному спуску воды из Ириклинского водохранилища. Ее начали выпускать заранее, с января, в феврале и марте объемы спуска увеличили.

Это позволило избежать повторения прошлогоднего наводнения, когда затопило старую часть Орска. Дважды в день в бюллетенях от гидрометцентра фиксируется постоянное снижение уровня воды в реках Урал, Орь и Кумак.

В 2024 году паводок в Оренбургской области стал самым многоводным за всю историю. В середине апреля прошлого года на территории региона подтопило почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.