Российские войска освободили Васюковку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ около Северска, Закотного, Кирово, Бондарного, Берестока, Миньковки, Николаевки, Иванополья, Степановки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, танк, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевую машину РСЗО «Град» и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, израильская радиолокационная станция RADA, станция РЭБ, семь складов боеприпасов, матсредств и горючего.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Могрицы, Мирополья, Алексеевки и Андреевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Старицей и Удами.

При этом противник потерял более 135 военнослужащих

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки Харьковской области, Яровой и Дробышево ДНР.

Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь бронемашин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV, американская 155-мм гаубица М777, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Новоалександровки, Сергеевки, Нового Донбасса, Родинского ДНР, Межевой и Новопавловки Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного. Были отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной украинской группировки. В итоге уничтожены до 30 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М-113 и шведская боевая бронемашина Viking.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий, отчитались в Минобороны.

За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и пикап.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк и девять бронемашин.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Воздвижевки, Малиновки, Доброполья, Гуляйполя Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Иванополье в ДНР, а также соседнее с Гуляйполем Затишье.

В минувшие выходные они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное.