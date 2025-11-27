Российский боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морской пехотинец группировки войск «Центр» спас своего брата-близнеца, который был ранен в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. Военнослужащий Илья Рыжиков рассказал, что быстро доехал до брата на самодельном квадроцикле, не надев в спешке даже бронежилет и каску. По его словам, сопровождающий вовремя обнаружил раненых, что позволило вовремя эвакуировать людей.

Илья уточнил: «Я пер на всю гашетку, прискакал туда. Хорошо, что сопровождающий заметил, что они в гараже, вышли вовремя. Я проехал уже, конечно, он мне по плечу [хлопает], говорит: «Вот они, назад». Я говорю: «Давай, спрыгивай, контроль я сзади включил». Развернулся, ребят забрал». В результате ему удалось эвакуировать около восьми человек.

Он также поделился деталями о квадроцикле, собранном вместе с братом в гараже. Машина может разгоняться до 200 км/ч, оснащена двигателем от Lada Priora и автоматической коробкой передач от Lada Granta. По словам бойца, техника неоднократно выручала их при эвакуациях, особенно по грязным и труднопроходимым дорогам, благодаря постоянному полному приводу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3. Командир батальона ВС России рассказал о бегстве ВСУ в зоне действий морпехов 155-й бригады. Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025».