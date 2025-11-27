Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась на 87-м году жизни

Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
На 87-м году ушла из жизни знаменитая баскетболистка Людмила Базаревич, двукратная чемпионка мира и мать экс-тренера сборной России Сергея Базаревича, сообщили в РФБ.
О кончине двукратной чемпионки мира по баскетболу Людмилы Базаревич сообщила Российская федерация баскетбола. Спортсменке было 86 лет. Информация о причинах смерти не раскрывается.
Людмила Базаревич вошла в историю как чемпионка мира в составе сборной СССР в 1964 и 1967 годах, а также как пятикратная чемпионка Европы и чемпионка СССР. Она завоевала серебро Универсиады и после завершения основной карьеры продолжила выступления среди ветеранов – в 1998 году выиграла Всемирные игры ветеранов спорта, а затем стала чемпионкой мира (2003) и Европы (2002) в этом статусе.
Людмила Базаревич – мать Сергея Базаревича, двукратного серебряного призера чемпионатов мира и бывшего главного тренера мужской сборной России. Внук баскетболистки Дмитрий также занимался баскетболом и вошел в тренерский штаб «Химок», выступающих в FONBET Суперлиге.
