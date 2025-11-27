В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Польша запланировала увеличить выпуск 155-мм снарядов в 30 раз
Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155-мм в 30 раз, заявил вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на форуме по вопросам местного самоуправления в Закопане.
Польша планирует значительное наращивание производства артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм в тридцать раз в ближайшие годы, передает ТАСС.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на форуме в Закопане, что подобный рост станет возможен после принятия закона о создании новых заводов.
На строительство трех заводов в стране уже предусмотрено 3 млрд злотых. Эти инвестиции, по словам Косиняка-Камыша, дадут Польше полную независимость в обеспечении армии необходимыми боеприпасами. Ожидается, что запуск новых предприятий устранит зависимость Польши от зарубежных поставок снарядов.
Глава Минобороны также напомнил, что производитель MESKO, входящий в польский оборонный холдинг PGZ, за последние два года увеличил объем производства малокалиберных боеприпасов с 50 до 250 млн единиц в год.
