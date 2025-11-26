Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Лукашенко прибыл в Бишкек для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прилетел в Бишкек, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным и выступление на саммите ОДКБ.
Самолет, на котором прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, приземлился в Международном аэропорту Манас в Бишкеке, передает ТАСС.
По данным Telegram-канала «Пул первого», в столице Киргизии белорусский лидер примет участие в саммите ОДКБ и проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.
Лукашенко на саммите выступит с речью, в которой затронет вопросы коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит важные направления взаимодействия для партнеров. После завершения визита в Киргизию, Лукашенко планирует отправиться в большое заграничное турне.
В программу дальнейшего зарубежного визита президента Белоруссии войдут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что подробности о маршруте поездки станут известны позднее.
Ранее в Минске подтвердили, что Лукашенко отправился в Бишкек для участия в саммите ОДКБ и проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества между Россией и Киргизией. Президент России пригласил Садыра Жапарова посетить Россию.