Лукашенко прибыл в Бишкек для встречи с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Самолет, на котором прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, приземлился в Международном аэропорту Манас в Бишкеке, передает ТАСС.

По данным Telegram-канала «Пул первого», в столице Киргизии белорусский лидер примет участие в саммите ОДКБ и проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Лукашенко на саммите выступит с речью, в которой затронет вопросы коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит важные направления взаимодействия для партнеров. После завершения визита в Киргизию, Лукашенко планирует отправиться в большое заграничное турне.

В программу дальнейшего зарубежного визита президента Белоруссии войдут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что подробности о маршруте поездки станут известны позднее.

Ранее в Минске подтвердили, что Лукашенко отправился в Бишкек для участия в саммите ОДКБ и проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества между Россией и Киргизией. Президент России пригласил Садыра Жапарова посетить Россию.