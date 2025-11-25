Лавров: Президент Путин очень честный человек

Tекст: Вера Басилая

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.