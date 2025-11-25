Кремль возложил на Киев вину за срыв переговоров в Стамбуле

Песков:Переговоры в Стамбуле были прерваны Киевом

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков сообщил журналистам о причинах перерыва прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По его словам, диалог прервали представители киевских властей, передает ТАСС.

Песков добавил, что переговоры были поставлены на паузу не по вине России и не по желанию Москвы. Он отметил, что сейчас ситуация развивается иначе – основная работа происходит между Киевом и Вашингтоном на основе проекта, связанного с лидером США Дональдом Трампом. Песков также указал, что Кремль пока будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.