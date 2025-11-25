ВС России дроном «КВН» уничтожили танк ВСУ возле Сергеевки

Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться

Tекст: Алексей Дегтярев

Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

«Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

«Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.